https://sarabic.ae/20260727/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرتين-مسيرتين-عند-الحدود-الأردنية-1115529440.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرتين مسيّرتين تم رصدهما قرب الحدود مع الأردن، قبل أن تتمكنا من اختراق المجال... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T09:00+0000
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وقال الجيش، في بيان، إن "الطائرتين لم تعبرا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وتابع أنه تم فتح تحقيق لتحديد مصدر إطلاقهما، مؤكدا أن الحادث لم يستدع تفعيل صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.ويأتي الحادث في وقت ترفع فيه إسرائيل مستوى جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تهديدات جوية محتملة من جبهات متعددة، فيما سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرات أُطلقت من مناطق مختلفة باتجاه إسرائيل، خاصة خلال فترات التصعيد الإقليمي الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-صواريخ-إيرانية-باتجاه-مدينة-العقبة-الأردنية-واعتراض-شظاياها-1115323856.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرتين مسيّرتين تم رصدهما قرب الحدود مع الأردن، قبل أن تتمكنا من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
وقال الجيش، في بيان، إن "الطائرتين لم تعبرا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وتابع أنه تم فتح تحقيق لتحديد مصدر إطلاقهما، مؤكدا أن الحادث لم يستدع تفعيل صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.
ويأتي الحادث في وقت ترفع فيه إسرائيل مستوى جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تهديدات جوية محتملة من جبهات متعددة، فيما سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرات أُطلقت من مناطق مختلفة باتجاه إسرائيل، خاصة خلال فترات التصعيد الإقليمي الأخيرة.