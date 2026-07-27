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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرتين مسيّرتين تم رصدهما قرب الحدود مع الأردن، قبل أن تتمكنا من اختراق المجال... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T09:00+0000
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وقال الجيش، في بيان، إن "الطائرتين لم تعبرا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وتابع أنه تم فتح تحقيق لتحديد مصدر إطلاقهما، مؤكدا أن الحادث لم يستدع تفعيل صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.ويأتي الحادث في وقت ترفع فيه إسرائيل مستوى جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تهديدات جوية محتملة من جبهات متعددة، فيما سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرات أُطلقت من مناطق مختلفة باتجاه إسرائيل، خاصة خلال فترات التصعيد الإقليمي الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-صواريخ-إيرانية-باتجاه-مدينة-العقبة-الأردنية-واعتراض-شظاياها-1115323856.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية

09:00 GMT 27.07.2026
© Sputnikطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرتين مسيّرتين تم رصدهما قرب الحدود مع الأردن، قبل أن تتمكنا من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
وقال الجيش، في بيان، إن "الطائرتين لم تعبرا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وتابع أنه تم فتح تحقيق لتحديد مصدر إطلاقهما، مؤكدا أن الحادث لم يستدع تفعيل صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مدينة العقبة الأردنية واعتراض شظاياها
19 يوليو, 12:51 GMT
ويأتي الحادث في وقت ترفع فيه إسرائيل مستوى جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تهديدات جوية محتملة من جبهات متعددة، فيما سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرات أُطلقت من مناطق مختلفة باتجاه إسرائيل، خاصة خلال فترات التصعيد الإقليمي الأخيرة.
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