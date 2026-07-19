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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مدينة العقبة الأردنية واعتراض شظاياها
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مدينة العقبة الأردنية واعتراض شظاياها
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T12:51+0000
2026-07-19T12:51+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "صفارات الإنذار انطلقت في مناطق جنوبي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "امتداد العنف إلى إسرائيل وارد" في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسماع دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة، قالت إنها ناجمة عن إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية.من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/الحكومة-الأردنية-تنفي-إعلان-أمريكا-إصدار-أمر-إخلاء-لمطار-وميناء-العقبة-1115322160.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مدينة العقبة الأردنية واعتراض شظاياها

12:51 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Mahmoud Illeanنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "صفارات الإنذار انطلقت في مناطق جنوبي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "امتداد العنف إلى إسرائيل وارد" في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.
وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسماع دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة، قالت إنها ناجمة عن إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية.
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الحكومة الأردنية تنفي إعلان أمريكا إصدار أمر إخلاء لمطار وميناء العقبة
11:51 GMT
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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