https://sarabic.ae/20260719/الحكومة-الأردنية-تنفي-إعلان-أمريكا-إصدار-أمر-إخلاء-لمطار-وميناء-العقبة-1115322160.html
الحكومة الأردنية تنفي إعلان أمريكا إصدار أمر إخلاء لمطار وميناء العقبة
الحكومة الأردنية تنفي إعلان أمريكا إصدار أمر إخلاء لمطار وميناء العقبة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، اليوم الأحد، أن "مطار العقبة الدولي وميناء العقبة، يواصلان العمل بشكل طبيعي"، نافيًا صدور أي قرارات بإخلائهما. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T11:51+0000
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وقال المنومني إن "السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء المطار أو الميناء"، مشددًا أن "أي تحذيرات تتعلق بمخاطر محتملة تصدر حصرًا عبر الجهات الرسمية المختصة"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وأضاف أن "الجهات المعنية لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.جاء ذلك، بعد أن أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، في وقت سابق من اليوم، قيام السلطات الأردنية بإخلاء مطار العقبة الدولي وميناء العقبة، جنوبي المملكة، بسبب "تهديد محدد وموثوق".ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260718/إعلام-هجمات-إيران-على-قواعد-أمريكية-في-الأردن-خلفت-قتلى-وأضرارا-واسعة-1115314588.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إيران, إيران
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إيران, إيران
الحكومة الأردنية تنفي إعلان أمريكا إصدار أمر إخلاء لمطار وميناء العقبة
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، اليوم الأحد، أن "مطار العقبة الدولي وميناء العقبة، يواصلان العمل بشكل طبيعي"، نافيًا صدور أي قرارات بإخلائهما.
وقال المنومني إن "السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء المطار أو الميناء"، مشددًا أن "أي تحذيرات تتعلق بمخاطر محتملة تصدر حصرًا عبر الجهات الرسمية المختصة"، بحسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
وأضاف أن "الجهات المعنية لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
جاء ذلك، بعد أن أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، في وقت سابق من اليوم، قيام السلطات الأردنية بإخلاء مطار العقبة الدولي وميناء العقبة، جنوبي المملكة، بسبب "تهديد محدد وموثوق".
وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس": "ننصح بشدة جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء، ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية".
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.