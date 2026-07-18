https://sarabic.ae/20260718/إعلام-هجمات-إيران-على-قواعد-أمريكية-في-الأردن-خلفت-قتلى-وأضرارا-واسعة-1115314588.html

إعلام: هجمات إيران على قواعد أمريكية في الأردن خلفت قتلى وأضرارا واسعة

إعلام: هجمات إيران على قواعد أمريكية في الأردن خلفت قتلى وأضرارا واسعة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن سلسلة الهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن تسببت في خسائر بشرية وأضرار كبيرة، بعد تنفيذ أربع هجمات خلال... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T22:47+0000

2026-07-18T22:47+0000

2026-07-18T22:47+0000

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وذكرت التقارير أن الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين، إلى جانب تضرر عدد من مروحيات "بلاك هوك" واستهداف منشآت عسكرية رئيسية.وأشارت إلى أن القاعدة نفسها تعرضت لهجوم قبل يومين، ما أدى إلى إصابة نحو 20 جنديًا أمريكيًا.كما تسببت ضربة أخرى في إلحاق أضرار بعدد من مروحيات "بلاك هوك" داخل قاعدة عسكرية في شرق الأردن، بينما استهدف هجوم سابق منشأة سكنية، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد الخدمة.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن هذه الهجمات تعكس تطور قدرات إيران على اختراق أو تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية، بما يشكل تحديًا متزايدًا للقوات الأمريكية في المنطقة.

https://sarabic.ae/20260718/الولايات-المتحدة-توجه-عشرات-الطائرات-الحربية-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوتر-مع-إيران-1115312731.html

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