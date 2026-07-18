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إعلام: هجمات إيران على قواعد أمريكية في الأردن خلفت قتلى وأضرارا واسعة
إعلام: هجمات إيران على قواعد أمريكية في الأردن خلفت قتلى وأضرارا واسعة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن سلسلة الهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن تسببت في خسائر بشرية وأضرار كبيرة، بعد تنفيذ أربع هجمات خلال... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T22:47+0000
2026-07-18T22:47+0000
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وذكرت التقارير أن الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين، إلى جانب تضرر عدد من مروحيات "بلاك هوك" واستهداف منشآت عسكرية رئيسية.وأشارت إلى أن القاعدة نفسها تعرضت لهجوم قبل يومين، ما أدى إلى إصابة نحو 20 جنديًا أمريكيًا.كما تسببت ضربة أخرى في إلحاق أضرار بعدد من مروحيات "بلاك هوك" داخل قاعدة عسكرية في شرق الأردن، بينما استهدف هجوم سابق منشأة سكنية، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد الخدمة.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن هذه الهجمات تعكس تطور قدرات إيران على اختراق أو تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية، بما يشكل تحديًا متزايدًا للقوات الأمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260718/الولايات-المتحدة-توجه-عشرات-الطائرات-الحربية-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوتر-مع-إيران-1115312731.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار الأردن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار الأردن

إعلام: هجمات إيران على قواعد أمريكية في الأردن خلفت قتلى وأضرارا واسعة

22:47 GMT 18.07.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن سلسلة الهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن تسببت في خسائر بشرية وأضرار كبيرة، بعد تنفيذ أربع هجمات خلال خمسة أيام باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
وذكرت التقارير أن الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين، إلى جانب تضرر عدد من مروحيات "بلاك هوك" واستهداف منشآت عسكرية رئيسية.

وأضافت أن أعنف الهجمات وقع يوم الجمعة على قاعدة "موفق السلطي" الجوية في منطقة الأزرق شمال شرقي الأردن، حيث قُتل جنديان أمريكيان، وفُقد أحد أفراد الخدمة، فيما أُصيب أربعة آخرون.

وأشارت إلى أن القاعدة نفسها تعرضت لهجوم قبل يومين، ما أدى إلى إصابة نحو 20 جنديًا أمريكيًا.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
الولايات المتحدة توجه عشرات الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران
20:26 GMT
كما تسببت ضربة أخرى في إلحاق أضرار بعدد من مروحيات "بلاك هوك" داخل قاعدة عسكرية في شرق الأردن، بينما استهدف هجوم سابق منشأة سكنية، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد الخدمة.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن هذه الهجمات تعكس تطور قدرات إيران على اختراق أو تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية، بما يشكل تحديًا متزايدًا للقوات الأمريكية في المنطقة.
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