https://sarabic.ae/20260718/الولايات-المتحدة-توجه-عشرات-الطائرات-الحربية-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوتر-مع-إيران-1115312731.html

الولايات المتحدة توجه عشرات الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران

الولايات المتحدة توجه عشرات الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران

سبوتنيك عربي

بدأت الولايات المتحدة بإرسال عشرات الطائرات الحربية الإضافية إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الأمريكية في المنطقة وإيران. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T20:26+0000

2026-07-18T20:26+0000

2026-07-18T20:26+0000

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إيران

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سرب من مقاتلات "إف-16" إلى الأردن، فيما يُتوقع وصول المزيد من الطائرات المقاتلة خلال الأيام المقبلة إلى قواعد أخرى في المنطقة".وقال مسؤول أمريكي لهيئة البث، مساء اليوم السبت، إن "هذه التعزيزات تشمل أسرابا من مقاتلات "إف-16" و"إف-35".وأضاف المسؤول الأمريكي أنه "من المتوقع أن يكتمل انتشار المقاتلات الحربية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة".وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "الشريك الأمريكي قرر إعادة انتشاره في المنطقة، وفي إطار ذلك، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود الموجود في إسرائيل بإضافة طائرات تزويد بالوقود أخرى".وبحسب البيان، فإنه "من أجل الحد من التأثير على حركة الطيران المدني، ولأسباب عملياتية ولوجستية، اختار الشريك الأمريكي، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، إنزال طائرات التزود بالوقود أيضًا في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي".وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أنه "يعمل قدر الإمكان على تسهيل انتشار الشريك الأمريكي في إسرائيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على احتياجات حركة الطيران الدولية لدولة إسرائيل".يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت، يوم أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة الأمريكية سترسل إلى إسرائيل اليوم وغدا نحو عشر طائرات لتزويد المقاتلات الحربية بالوقود جوا، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتمال تصعيد الهجمات على إيران في الأيام المقبلة".وأضافت الصحيفة أنه "ثمة 30 طائرة وقود أمريكية موجودة حاليا في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب، وعدد مماثل في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي جنوبي إسرائيل، وأن الإضافة المتوقعة ستعيد عدد الطائرات إلى ما كان عليها مع بدء الحرب في شباط/فبراير الماضي".وأفادت الصحيفة بأن "الجيش الأمريكي يفضل وضع طائرته في مطار بن غوريون لأنه أقل عرضة للاستهداف بهجمات صاروخية إيرانية مقارنة بالقواعد العسكرية".ويشن الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260718/خبير-اقتصادي-مصري-يحذر-من-انعكاسات-خطيرة-بسبب-باب-المندب-1115311886.html

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