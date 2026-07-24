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الجيش الأمريكي يعلن إنهاء "الجولة الـ13" من الضربات على إيران
الجيش الأمريكي يعلن إنهاء "الجولة الـ13" من الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الـ13) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T04:19+0000
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إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس": "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران، في 23 يوليو (تموز الجاري) الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي".وأوضحت أن الضربات تهدف "لتقليل التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطهاإعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسطإعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يعلن إنهاء "الجولة الـ13" من الضربات على إيران
04:19 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 24.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الـ13) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس": "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران، في 23 يوليو (تموز الجاري) الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي".
وأكدت أنه "تم استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية"، على حد قولها.
وأوضحت أن الضربات تهدف "لتقليل التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".
وأشارت "سنتكوم" إلى أن "الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحًا للعبور رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني، وتواصل السفن التجارية الإبحار بحرية في المضيق بدعم عسكري أمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.