https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-ينهي-الجولة-الثالثة-عشر-من-الضربات-على-إيران-1115453746.html

الجيش الأمريكي يعلن إنهاء "الجولة الـ13" من الضربات على إيران

الجيش الأمريكي يعلن إنهاء "الجولة الـ13" من الضربات على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الـ13) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T04:19+0000

2026-07-24T04:19+0000

2026-07-24T04:36+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس": "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران، في 23 يوليو (تموز الجاري) الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي".وأوضحت أن الضربات تهدف "لتقليل التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطهاإعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسطإعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية