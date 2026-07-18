https://sarabic.ae/20260718/سنتكوم-تعلن-مقتل-عسكريين-أمريكيين-في-الأردن-وفقدان-آخر-خلال-التصدي-لهجمات-إيرانية-1115311288.html

"سنتكوم" تعلن مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر خلال التصدي لهجمات إيرانية

"سنتكوم" تعلن مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر خلال التصدي لهجمات إيرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، مقتل اثنين من أفراد القوات الأمريكية في الأردن أثناء أداء مهامهم، خلال التصدي لهجمات إيرانية نفذت... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T18:09+0000

2026-07-18T18:09+0000

2026-07-18T18:09+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

مضيق هرمز

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/12/1115299796_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b3330c734b6020c92399433eec0697b6.jpg

وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن أحد أفراد الخدمة لا يزال في عداد المفقودين، فيما تم إجلاء أربعة عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج، قبل أن يغادروها لاحقًا بعد استقرار حالتهم الصحية.وأضافت أن عددًا آخر من أفراد الخدمة عادوا إلى مهامهم عقب خضوعهم لفحوص طبية إثر إصابتهم بجروح طفيفة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم السبت، تنفيذ هجوم صاروخي وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، مضيفًا أن "الهجوم طال ملاجئ الطائرات المقاتلة وساحة انتظار كبيرة داخل القاعدة"، على حد قوله.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن "الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات"، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية"، التي استهدفت مستشفيات وجسورًا وسككًا حديدية وموانٍ ومطارات داخل إيران، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260718/الحرس-الثوري-الإيراني-يدعو-الأردنيين-إلى-مواجهة-الولايات-المتحدة--1115305155.html

https://sarabic.ae/20260718/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-توقيف-4-ناقلات-نفط-مخالفة-1115296320.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مضيق هرمز, أخبار الأردن