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بحرية الحرس الثوري الإيراني تستهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
بحرية الحرس الثوري الإيراني تستهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع لوسائل إعلام إيرانية، بأن القوات البحرية للحرس الثوري استهدفت سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز، اليوم الجمعة، بعد تجاهلها التحذيرات ومحاولتها... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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العالم
إيران
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن المصدر أنه "تم اليوم استهداف سفينة في مضيق هرمز".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/قوات-خفر-السواحل-اليمنية-تتعقب-ناقلة-بعد-اختطافها-قبالة-السواحل-الشرقية-1115285582.html
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العالم, إيران
بحرية الحرس الثوري الإيراني تستهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
أفاد مصدر مطلع لوسائل إعلام إيرانية، بأن القوات البحرية للحرس الثوري استهدفت سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز، اليوم الجمعة، بعد تجاهلها التحذيرات ومحاولتها المرور دون إذن.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن المصدر أنه "تم اليوم استهداف سفينة في مضيق هرمز".
وأوضح المصدر أن السفينة، التي ترفع علم تايلاند، حاولت عبور مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات، ومحاولتها المرور دون الحصول على إذن من بحرية الحرس الثوري الإيراني.
وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.