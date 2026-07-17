https://sarabic.ae/20260717/قوات-خفر-السواحل-اليمنية-تتعقب-ناقلة-بعد-اختطافها-قبالة-السواحل-الشرقية-1115285582.html

قوات خفر السواحل اليمنية تتعقب ناقلة بعد اختطافها قبالة السواحل الشرقية

قوات خفر السواحل اليمنية تتعقب ناقلة بعد اختطافها قبالة السواحل الشرقية

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الجمعة، متابعة حادثة اختطاف ناقلة النفط "أسانا" قبالة سواحل محافظة حضرموت في خليج عدن، بعد تعرضها لهجوم نفذته مجموعة من... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T15:45+0000

2026-07-17T15:45+0000

2026-07-17T15:45+0000

أخبار اليمن الأن

الصومال

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926092_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_b0204c36904baceaab05d7966b840d3f.jpg

وأوضحت مصلحة خفر السواحل في بيان على مواقع التواصل، أن قطعا بحرية، بينها زورق تابع لها، تتحرك باتجاه الناقلة بالتزامن مع طلعات استطلاع جوي لمتابعة وضعها، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد برصد شخص واحد قرب برج القيادة، فيما تواصل الناقلة الإبحار ببطء نحو الجنوب الشرقي باتجاه الصومال. وكانت وزارة النقل اليمنية أعلنت في وقت سابق، تعرض ناقلة مواد كيميائية ونفطية ترفع علم تنزانيا لعملية قرصنة جنوب مدينة المكلا، حيث صعد مسلحون على متنها وغيروا مسارها نحو ميناء بوصاصو الصومالي، فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ بالحادث. وتأتي الواقعة في ظل تزايد حوادث القرصنة قبالة السواحل اليمنية، إذ شهدت المنطقة، خلال الأشهر الماضية، محاولات وخطف ناقلات نفطية، بينها ناقلة "يوريكا" التي اختُطفت في مايو/ أيار الماضي وعلى متنها طاقم مصري وهندي.

https://sarabic.ae/20260717/شركة-أمن-بحري-مسلحون-يستولون-على-ناقلة-أسانة-قبالة-الساحل-الجنوبي-لليمن-1115284917.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, الصومال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار