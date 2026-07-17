https://sarabic.ae/20260717/قوات-خفر-السواحل-اليمنية-تتعقب-ناقلة-بعد-اختطافها-قبالة-السواحل-الشرقية-1115285582.html
قوات خفر السواحل اليمنية تتعقب ناقلة بعد اختطافها قبالة السواحل الشرقية
قوات خفر السواحل اليمنية تتعقب ناقلة بعد اختطافها قبالة السواحل الشرقية
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الجمعة، متابعة حادثة اختطاف ناقلة النفط "أسانا" قبالة سواحل محافظة حضرموت في خليج عدن، بعد تعرضها لهجوم نفذته مجموعة من... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضحت مصلحة خفر السواحل في بيان على مواقع التواصل، أن قطعا بحرية، بينها زورق تابع لها، تتحرك باتجاه الناقلة بالتزامن مع طلعات استطلاع جوي لمتابعة وضعها، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد برصد شخص واحد قرب برج القيادة، فيما تواصل الناقلة الإبحار ببطء نحو الجنوب الشرقي باتجاه الصومال. وكانت وزارة النقل اليمنية أعلنت في وقت سابق، تعرض ناقلة مواد كيميائية ونفطية ترفع علم تنزانيا لعملية قرصنة جنوب مدينة المكلا، حيث صعد مسلحون على متنها وغيروا مسارها نحو ميناء بوصاصو الصومالي، فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ بالحادث. وتأتي الواقعة في ظل تزايد حوادث القرصنة قبالة السواحل اليمنية، إذ شهدت المنطقة، خلال الأشهر الماضية، محاولات وخطف ناقلات نفطية، بينها ناقلة "يوريكا" التي اختُطفت في مايو/ أيار الماضي وعلى متنها طاقم مصري وهندي.
https://sarabic.ae/20260717/شركة-أمن-بحري-مسلحون-يستولون-على-ناقلة-أسانة-قبالة-الساحل-الجنوبي-لليمن-1115284917.html
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أخبار اليمن الأن, الصومال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, الصومال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
قوات خفر السواحل اليمنية تتعقب ناقلة بعد اختطافها قبالة السواحل الشرقية
أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الجمعة، متابعة حادثة اختطاف ناقلة النفط "أسانا" قبالة سواحل محافظة حضرموت في خليج عدن، بعد تعرضها لهجوم نفذته مجموعة من القراصنة الصوماليين وتغيير مسارها باتجاه السواحل الصومالية.
وأوضحت مصلحة خفر السواحل في بيان على مواقع التواصل، أن قطعا بحرية، بينها زورق تابع لها، تتحرك باتجاه الناقلة بالتزامن مع طلعات استطلاع جوي لمتابعة وضعها، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد برصد شخص واحد قرب برج القيادة، فيما تواصل الناقلة الإبحار ببطء نحو الجنوب الشرقي باتجاه الصومال.
وكانت وزارة النقل اليمنية أعلنت في وقت سابق، تعرض ناقلة مواد كيميائية ونفطية ترفع علم تنزانيا لعملية قرصنة جنوب مدينة المكلا، حيث صعد مسلحون على متنها وغيروا مسارها نحو ميناء بوصاصو الصومالي، فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ بالحادث.
وتأتي الواقعة في ظل تزايد حوادث القرصنة قبالة السواحل اليمنية، إذ شهدت المنطقة، خلال الأشهر الماضية، محاولات وخطف ناقلات نفطية، بينها ناقلة "يوريكا" التي اختُطفت في مايو/ أيار الماضي وعلى متنها طاقم مصري وهندي.