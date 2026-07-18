الحرس الثوري الإيراني يدعو الأردنيين إلى مواجهة الولايات المتحدة
© AP Photoقاعدة "الأزرق" الجوية، الأردن
© AP Photo
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دعا الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، المواطنين في الأردن إلى مواجهة الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأيام الماضية.
وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن "من واجبكم الديني والإنساني تحييدهم بكل الوسائل وتطهير أرض الأردن المقدسة من قتلة المسلمين المقموعين"، وفق نص البيان.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم صاروخي وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، مضيفًا أن "الهجوم طال ملاجئ الطائرات المقاتلة وساحة انتظار كبيرة داخل القاعدة"، على حد قوله.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن "الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات"، معتبرًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية"، التي استهدفت مستشفيات وجسورًا وسككًا حديدية وموانٍ ومطارات داخل إيران، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.