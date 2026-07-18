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إيران تكشف حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية الأخيرة على البلاد
إيران تكشف حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية الأخيرة على البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران إلى 50 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب، وفقًا لما أكده المتحدث باسم... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T12:37+0000
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وقال كرمانبور، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الهجمات الجوية التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو/ حزيران الماضي إلى 18 يوليو/ تموز الجاري، أسفرت عن مقتل 50 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين. وأضاف المتحدث الإيراني أن من بين القتلى 5 نساء وطفلين ومراهقين اثنين دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة المصابين 32 امرأة و18 طفلًا ومراهقًا.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
إيران تكشف حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية الأخيرة على البلاد
12:37 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 12:38 GMT 18.07.2026)
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران إلى 50 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب، وفقًا لما أكده المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور.
وقال كرمانبور، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الهجمات الجوية
التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو/ حزيران الماضي إلى 18 يوليو/ تموز الجاري، أسفرت عن مقتل 50 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وأضاف المتحدث الإيراني أن من بين القتلى 5 نساء وطفلين ومراهقين اثنين دون سن 18 عامًا، فيما تضم قائمة المصابين 32 امرأة و18 طفلًا ومراهقًا.
وأشار كرمانبور إلى أن الفرق الطبية أجرت حتى الآن 28 عملية جراحية للمصابين، فيما غادر 460 شخصًا المستشفيات بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال 37 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل المستشفيات.
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران
. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة
"على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.