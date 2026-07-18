https://sarabic.ae/20260718/سنتكوم-تعلن-استكمال-الموجة-السابعة-من-الضربات-ضد-إيران-1115295773.html

"سنتكوم" تعلن استكمال الموجة "السابعة" من الضربات ضد إيران

"سنتكوم" تعلن استكمال الموجة "السابعة" من الضربات ضد إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، استكمال الموجة "السابعة" من الضربات الأمريكية، مؤكدة على استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T04:20+0000

2026-07-18T04:20+0000

2026-07-18T04:20+0000

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وقالت القيادة في بيان: "أنهت القوات الأمريكية الليلة السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران في 17 يوليو/تموز الساعة 9:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية "تواصل محاسبة إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية".وأوضحت أنه "أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهم على أهبة الاستعداد وجاهزون للقتال".وشن الجيش الأمريكي ، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكيةالجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية في الكويت والأردن

https://sarabic.ae/20260714/سنتكوم-أكثر-من-50-ألف-جندي-أمريكي-منتشرون-حاليا-في-الشرق-الأوسط-1115185483.html

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