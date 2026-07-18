https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-في-الكويت-والأردن-1115295079.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية في الكويت والأردن
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية في الكويت والأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T02:45+0000
2026-07-18T02:45+0000
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وأفاد التلفزيون الإيراني، على تطبيق "تليغرام"، بأن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري، ومباني مقرات ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات. وأضاف أنه تم استهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بطائرات مسيرة.من جانبه، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرًا إلى أنه قصف عدة أهداف في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان على منصة "إكس"، استهداف "مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وقدرات بحرية".وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران.وشن الجيش الأمريكي ، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260718/إيران-سقوط-3-قتلى-و8-مصابين-في-ضربات-أمريكية-جنوبي-البلاد-1115294558.html
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إيران, الكويت, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الكويت, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية في الكويت والأردن
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأفاد التلفزيون الإيراني، على تطبيق "تليغرام"، بأن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري، ومباني مقرات ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات.
وأضاف أنه تم استهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بطائرات مسيرة.
من جانبه، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرًا إلى أنه قصف عدة أهداف في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان على منصة "إكس"، استهداف "مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وقدرات بحرية".
وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران.
وشن الجيش الأمريكي ، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران
. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.