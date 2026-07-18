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إيران: سقوط 3 قتلى و8 مصابين في ضربات أمريكية جنوبي البلاد
إيران: سقوط 3 قتلى و8 مصابين في ضربات أمريكية جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات محافظة هرمزغان في جنوب إيران، اليوم السبت، أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T01:24+0000
2026-07-18T01:24+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلًا عن بيان للمحافظة: "استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات معادية على بعض أجزاء محافظة هرمزغان صباح السبت".وحذرت محافظة هرمزغان، في بيانها، المواطنين، داعيةً إياهم إلى تجنب التنقل غير الضروري على الطرق والمحاور الرئيسية في المحافظة حتى إشعار آخر، في ظل احتمال وقوع هجمات جديدة.وبحسب "إرنا"، وفي إطار ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على محافظة هرمزغان، تعرضت ثلاثة جسور ونفق للهجوم فجر السبت.في السياق، أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، حسين كرمان بور، في وقت سابق، أمس الجمعة، أن الهجمات الأمريكية الأخيرة خلال شهر يوليو/تموز على البلاد أسفرت عن إصابة أكثر من 400 شخص واستشهاد 38 آخرين.وأضاف أن من بين الضحايا 22 امرأة مصابة، و3 شهيدات، و9 مصابين دون سن الثامنة عشرة، وشهيدًا واحدًا دون سن الثامنة عشرة، مؤكدا أن من بين المصابين 47 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.وكانت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران.وشن الجيش الأمريكي ، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-توسيع-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1115287257.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران: سقوط 3 قتلى و8 مصابين في ضربات أمريكية جنوبي البلاد

01:24 GMT 18.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
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أعلنت سلطات محافظة هرمزغان في جنوب إيران، اليوم السبت، أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلًا عن بيان للمحافظة: "استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات معادية على بعض أجزاء محافظة هرمزغان صباح السبت".
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وحذرت محافظة هرمزغان، في بيانها، المواطنين، داعيةً إياهم إلى تجنب التنقل غير الضروري على الطرق والمحاور الرئيسية في المحافظة حتى إشعار آخر، في ظل احتمال وقوع هجمات جديدة.
وبحسب "إرنا"، وفي إطار ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على محافظة هرمزغان، تعرضت ثلاثة جسور ونفق للهجوم فجر السبت.
في السياق، أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، حسين كرمان بور، في وقت سابق، أمس الجمعة، أن الهجمات الأمريكية الأخيرة خلال شهر يوليو/تموز على البلاد أسفرت عن إصابة أكثر من 400 شخص واستشهاد 38 آخرين.
وأضاف أن من بين الضحايا 22 امرأة مصابة، و3 شهيدات، و9 مصابين دون سن الثامنة عشرة، وشهيدًا واحدًا دون سن الثامنة عشرة، مؤكدا أن من بين المصابين 47 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران.
وشن الجيش الأمريكي ، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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