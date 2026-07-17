https://sarabic.ae/20260717/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-توسيع-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1115287257.html

إعلام: إدارة ترامب تدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران

إعلام: إدارة ترامب تدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل عزمها إرسال عشرات الطائرات للتزود بالوقود، وذلك في إطار استعدادات لتوسيع... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T17:09+0000

2026-07-17T17:09+0000

2026-07-17T17:09+0000

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إيران

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ونقل مصدر إعلامي أمريكي، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم، إن "إدارة ترامب أبلغت إسرائيل أنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود في إطار التوسع المحتمل للعمليات العسكرية ضد إيران".ووفقاً للمصادر، فإن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق يتجاوز نطاق الضربات الحالية حول مضيق هرمز.وأشار التقرير إلى وجود نحو 60 طائرة تزويد بالوقود أمريكية حاليا في مطاري "بن غوريون" و"رامون" في إسرائيل، مع رغبة واشنطن في إرسال عشرات الطائرات الأخرى.وبحسب التقرير، يثير هذا الوجود العسكري المكثف في مطار "بن غوريون" أزمة سياسية داخلية في إسرائيل؛ حيث تضغط وزيرة النقل، ميري ريغيف، لنقل الطائرات التي تعيق حركة المطار المدني في ذروة الموسم السياحي، بينما تصر وزارة الدفاع والجيش على بقائها في "بن غوريون" لكونه الأكثر أمناً وحماية من الهجمات الإيرانية.وفي 18 حزيران/يونيو، وقعت طهران وواشنطن بوساطة دولية قادتها باكستان مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، وترتيبات أخرى لإنهاء النزاع. ورغم ذلك، نفذ الجيش الأميركي منذ 8 تموز/يوليو الجاري عدة جولات من الهجمات على إيران، حيث زعمت واشنطن أن هذه الضربات جاءت رداً على هجمات إيران ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد سارياً.من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260717/وزير-الخارجية-الإيراني-نفوذ-إسرائيل-في-أمريكا-سينكشف-قريبا-1115279360.html

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