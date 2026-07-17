https://sarabic.ae/20260717/وزير-الخارجية-الإيراني-نفوذ-إسرائيل-في-أمريكا-سينكشف-قريبا-1115279360.html
وزير الخارجية الإيراني: نفوذ إسرائيل في أمريكا سينكشف قريبا
وزير الخارجية الإيراني: نفوذ إسرائيل في أمريكا سينكشف قريبا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تشن حملة واسعة للتأثير على الإدارة الأمريكية، ودفعها إلى "حرب طوعية عديمة الجدوى"، مؤكدا أن... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإسكات الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة، معتبرا أن حقيقة هذه الممارسات "ستنكشف قريبا"، وفق قوله.وأرفق وزير الخارجية الإيرانية مع تغريدته مقالا نُشر يوم الثلاثاء الماضي في وسائل إعلام أمريكية، يشير إلى أن مدير حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقود حملة نفوذ مؤيدة لإسرائيل موجهة وممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تستهدف الشباب الأمريكيين داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" (MAGA)، وهي حركة سياسية أمريكية يمينية بدأت مع إعلان ترامب بدء حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/إيران-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية--1115265514.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني: نفوذ إسرائيل في أمريكا سينكشف قريبا
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تشن حملة واسعة للتأثير على الإدارة الأمريكية، ودفعها إلى "حرب طوعية عديمة الجدوى"، مؤكدا أن هذه الجهود لن تؤدي إلى أي انتصار، وفق تعبيره.
وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإسكات الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة، معتبرا أن حقيقة هذه الممارسات "ستنكشف قريبا"، وفق قوله.
وأرفق وزير الخارجية الإيرانية مع تغريدته مقالا نُشر يوم الثلاثاء الماضي في وسائل إعلام أمريكية، يشير إلى أن مدير حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقود حملة نفوذ مؤيدة لإسرائيل موجهة وممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تستهدف الشباب الأمريكيين داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" (MAGA)، وهي حركة سياسية أمريكية يمينية بدأت مع إعلان ترامب بدء حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.