https://sarabic.ae/20260717/إيران-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية--1115265514.html
إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية
إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على الجمهورية الإيرانية ارتفعت خلال التصعيد الأخير إلى 38 قتيلًا، مع إصابة أكثر من... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:56+0000
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وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، على منصة "إكس": "بحلول الساعة 6:30 صباحًا (6:00 صباحًا بتوقيت موسكو)، تجاوز عدد الجرحى نتيجة الهجمات الأمريكية 400، مع مقتل 38 مواطنًا إيرانيًا".وكانت السلطات الإيرانية، أفادت يوم الأربعاء الفائت، بمقتل 35 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في التنف السورية"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران
https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-واشنطن-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيجعل-منشآت-المنطقة-بأكملها-أهدافا-مشروعة-1115257020.html
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إيران, روسيا, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, روسيا, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية
أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على الجمهورية الإيرانية ارتفعت خلال التصعيد الأخير إلى 38 قتيلًا، مع إصابة أكثر من 400 آخرين.
وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، على منصة "إكس": "بحلول الساعة 6:30 صباحًا (6:00 صباحًا بتوقيت موسكو)، تجاوز عدد الجرحى نتيجة الهجمات الأمريكية 400، مع مقتل 38 مواطنًا إيرانيًا".
وأوضح أن 3 نساء لقوا مصرعهن وأُصيبت 22 آخرون، بينما قتل شخص واحد دون سن 18 عامًا وأُصيب 9 آخرون.
وكانت السلطات الإيرانية، أفادت يوم الأربعاء الفائت، بمقتل 35 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.