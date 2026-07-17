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"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران
"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، استكمال أحدث موجة من الهجمات العسكرية ضد إيران، مشيرة أنها نفذت ‌بناء ‌على توجيهات الرئيس دونالد... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T04:21+0000
2026-07-17T04:21+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكتبت "سنتكوم"، في بيان على "إكس": "القيادة المركزية الأميركية استكملت، اليوم عند الساعة 9:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أحدث موجة رئيسية من الضربات ضد إيران".وأوضحت أن "هذه هي الليلة السادسة على التوالي التي تنفذ فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران".وأشارت إلى أنه "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل القيادة الوسطى الأميركية تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري". واختتم البيان بالتأكيد على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون في أنحاء الشرق الأوسط، ويواصلون الحفاظ على اليقظة والجاهزية والقدرة القتالية".أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة
https://sarabic.ae/20260717/إعلام-سبعة-قتلى-في-هجمات-أمريكية-على-بندر-خمير-جنوبي-إيران-1115261305.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران

04:21 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، استكمال أحدث موجة من الهجمات العسكرية ضد إيران، مشيرة أنها نفذت ‌بناء ‌على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
وكتبت "سنتكوم"، في بيان على "إكس": "القيادة المركزية الأميركية استكملت، اليوم عند الساعة 9:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أحدث موجة رئيسية من الضربات ضد إيران".

وأضافت: "أطلقت ⁠القوات الأميركية، باستخدام المقاتلات ⁠والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر ⁠دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، ‌والقدرات البحرية".

وأوضحت أن "هذه هي الليلة السادسة على التوالي التي تنفذ فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران".
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وأشارت إلى أنه "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل القيادة الوسطى الأميركية تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون في أنحاء الشرق الأوسط، ويواصلون الحفاظ على اليقظة والجاهزية والقدرة القتالية".
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00:50 GMT
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".

وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.

يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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