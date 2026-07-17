https://sarabic.ae/20260717/سنتكوم-تعلن-استكمال-أحدث-الضربات-على-إيران-1115261910.html

"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران

"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، استكمال أحدث موجة من الهجمات العسكرية ضد إيران، مشيرة أنها نفذت ‌بناء ‌على توجيهات الرئيس دونالد... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T04:21+0000

2026-07-17T04:21+0000

2026-07-17T04:21+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتبت "سنتكوم"، في بيان على "إكس": "القيادة المركزية الأميركية استكملت، اليوم عند الساعة 9:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أحدث موجة رئيسية من الضربات ضد إيران".وأوضحت أن "هذه هي الليلة السادسة على التوالي التي تنفذ فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران".وأشارت إلى أنه "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل القيادة الوسطى الأميركية تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري". واختتم البيان بالتأكيد على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون في أنحاء الشرق الأوسط، ويواصلون الحفاظ على اليقظة والجاهزية والقدرة القتالية".أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة

https://sarabic.ae/20260717/إعلام-سبعة-قتلى-في-هجمات-أمريكية-على-بندر-خمير-جنوبي-إيران-1115261305.html

https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-منشآت-أمريكية-في-البحرين-بطائرات-مسيّرة-1115259751.html

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