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إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة
إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة
سبوتنيك عربي
حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافًا إذا تعرضت لهجوم أمريكي. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T19:25+0000
2026-07-16T19:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
مضيق هرمز
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية،العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الخميس، إن" استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة، مضيفًا أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".وأضاف أن "القوات الإيرانية تنتشر في مضيق هرمز بهدف الحفاظ على أمن الملاحة البحرية"، مشيرًا إلى أن "إيران حددت المسار الشمالي للمضيق باعتباره ممرًا آمنًا لعبور السفن"، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب قوله، تدفع السفن إلى استخدام مسارات أخرى.كما توعد بأن أي حرب جديدة ستواجه برد أشد وأوسع وأقوى من الردود التي نفذتها إيران خلال الحرب الأخيرة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html
https://sarabic.ae/20260716/سنتكوم-بدء-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115256500.html
https://sarabic.ae/20260716/البيت-الأبيض-إيران-تواصل-المحادثات-مع-واشنطن-وتسعى-للتوصل-إلى-اتفاق---1115255978.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز

إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة

19:25 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 19:41 GMT 16.07.2026)
© AP Photoصاروخ إيراني
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo
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حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافًا إذا تعرضت لهجوم أمريكي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية،العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الخميس، إن" استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة، مضيفًا أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".

وأكد شكارجي أن "طهران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة في مضيق هرمز"، مشددًا على أن "المضيق يقع ضمن سيادة إيران وسلطنة عُمان، ولا يحق لأي طرف، وخاصة الولايات المتحدة، التدخل في شؤونه".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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14 يوليو, 22:33 GMT
وأضاف أن "القوات الإيرانية تنتشر في مضيق هرمز بهدف الحفاظ على أمن الملاحة البحرية"، مشيرًا إلى أن "إيران حددت المسار الشمالي للمضيق باعتباره ممرًا آمنًا لعبور السفن"، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب قوله، تدفع السفن إلى استخدام مسارات أخرى.

وأكد شكارجي تمسك بلاده بمطلب عدم تدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، داعيًا إلى انسحابها من المنطقة، ومعتبرًا أن الأوضاع في المضيق "لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه قبل الحرب".

كما توعد بأن أي حرب جديدة ستواجه برد أشد وأوسع وأقوى من الردود التي نفذتها إيران خلال الحرب الأخيرة.
قذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".

وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
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18:22 GMT
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".

يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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