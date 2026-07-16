https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-واشنطن-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيجعل-منشآت-المنطقة-بأكملها-أهدافا-مشروعة-1115257020.html

إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة

إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة

سبوتنيك عربي

حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافًا إذا تعرضت لهجوم أمريكي. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T19:25+0000

2026-07-16T19:25+0000

2026-07-16T19:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

مضيق هرمز

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية،العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الخميس، إن" استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة، مضيفًا أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".وأضاف أن "القوات الإيرانية تنتشر في مضيق هرمز بهدف الحفاظ على أمن الملاحة البحرية"، مشيرًا إلى أن "إيران حددت المسار الشمالي للمضيق باعتباره ممرًا آمنًا لعبور السفن"، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب قوله، تدفع السفن إلى استخدام مسارات أخرى.كما توعد بأن أي حرب جديدة ستواجه برد أشد وأوسع وأقوى من الردود التي نفذتها إيران خلال الحرب الأخيرة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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https://sarabic.ae/20260716/البيت-الأبيض-إيران-تواصل-المحادثات-مع-واشنطن-وتسعى-للتوصل-إلى-اتفاق---1115255978.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز