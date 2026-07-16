https://sarabic.ae/20260716/البيت-الأبيض-إيران-تواصل-المحادثات-مع-واشنطن-وتسعى-للتوصل-إلى-اتفاق---1115255978.html
البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع واشنطن وتسعى للتوصل إلى اتفاق
البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع واشنطن وتسعى للتوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن إيران لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران أبدت رغبتها في التوصل إلى... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:22+0000
2026-07-16T18:22+0000
2026-07-16T18:22+0000
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وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الملف قبل نحو ساعة، مضيفة: "إيران لا تزال تُجري محادثات مع الولايات المتحدة، وتُعرب عن رغبتها في إبرام اتفاق معنا لأنها تعرضت لضربات قاسية". وأوضحت أن الرئيس الأمريكي، رغم انفتاحه على المسار الدبلوماسي، لن يتغاضى عما وصفته بـ"الانتهاكات الإيرانية" لمذكرة التفاهم المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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https://sarabic.ae/20260716/طهران-تتهم-واشنطن-بإشعال-المنطقة-وتطالب-دول-الخليج-بمنع-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-1115254508.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع واشنطن وتسعى للتوصل إلى اتفاق
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن إيران لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الملف قبل نحو ساعة، مضيفة: "إيران
لا تزال تُجري محادثات مع الولايات المتحدة، وتُعرب عن رغبتها في إبرام اتفاق معنا لأنها تعرضت لضربات قاسية".
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي، رغم انفتاحه على المسار الدبلوماسي، لن يتغاضى عما وصفته بـ"الانتهاكات الإيرانية" لمذكرة التفاهم المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز
.
وشددت ليفيت على أن "الرئيس ترامب لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بوقوع هذه الأعمال الإرهابية في مضيق هرمز، دون أن تدفع إيران ثمنها"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذه التطورات بجدية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران
.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.