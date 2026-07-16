https://sarabic.ae/20260716/طهران-تتهم-واشنطن-بإشعال-المنطقة-وتطالب-دول-الخليج-بمنع-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-1115254508.html

طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران

طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إدانتها لما وصفته بـ"الاعتداءات الأمريكية الوحشية" على إيران، متهمة واشنطن بانتهاك سيادة الدول عبر إقامة قواعد... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T17:29+0000

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2026-07-16T17:29+0000

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وأكدت في بيان لها، أن الدول، وخاصة دول الجوار الجنوبي المطلة على الخليج، تتحمل مسؤولية منع استخدام أراضيها ومنشآتها في تنفيذ أو التحضير لهجمات ضد إيران. وأضاف البيان أن إيران تعتبر ضرباتها ضد القواعد والمنشآت والأصول العسكرية التي استخدمت في الهجوم عليها "حقا مشروعا في الدفاع عن النفس" وفق القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. ودعت طهران دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها ومياهها ومجالاتها الجوية ومنشآتها، لشن أي عمليات عسكرية ضدها، محذرةً من استمرار تصعيد الحرب في المنطقة، وما وصفته بمحاولات أمريكية إسرائيلية لإثارة الخلافات بين دول المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، أنها لا تحمل عداءً تجاه دول الجوار أو دول المنطقة، مشددة على أن "تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين يمر عبر التفاهم والتعاون الإقليمي، بعيدًا عن الوجود العسكري والتدخلات الأمريكية".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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