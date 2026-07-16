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طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران
طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إدانتها لما وصفته بـ"الاعتداءات الأمريكية الوحشية" على إيران، متهمة واشنطن بانتهاك سيادة الدول عبر إقامة قواعد... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T17:29+0000
2026-07-16T17:29+0000
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وأكدت في بيان لها، أن الدول، وخاصة دول الجوار الجنوبي المطلة على الخليج، تتحمل مسؤولية منع استخدام أراضيها ومنشآتها في تنفيذ أو التحضير لهجمات ضد إيران. وأضاف البيان أن إيران تعتبر ضرباتها ضد القواعد والمنشآت والأصول العسكرية التي استخدمت في الهجوم عليها "حقا مشروعا في الدفاع عن النفس" وفق القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. ودعت طهران دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها ومياهها ومجالاتها الجوية ومنشآتها، لشن أي عمليات عسكرية ضدها، محذرةً من استمرار تصعيد الحرب في المنطقة، وما وصفته بمحاولات أمريكية إسرائيلية لإثارة الخلافات بين دول المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، أنها لا تحمل عداءً تجاه دول الجوار أو دول المنطقة، مشددة على أن "تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين يمر عبر التفاهم والتعاون الإقليمي، بعيدًا عن الوجود العسكري والتدخلات الأمريكية".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/إيران-مهاجمة-أمريكا-لمستشفى-سرطان-الأطفال-بالأهواز-جريمة-حرب--1115252629.html
https://sarabic.ae/20260716/تهديد-إيراني-ترامب-سيأخذ-حلم-إعادة-فتح-هرمز-عبر-العمل-العسكري-معه-إلى-القبر-1115250064.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران

17:29 GMT 16.07.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . Sipo
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إدانتها لما وصفته بـ"الاعتداءات الأمريكية الوحشية" على إيران، متهمة واشنطن بانتهاك سيادة الدول عبر إقامة قواعد عسكرية ونشر قوات فيها.
وأكدت في بيان لها، أن الدول، وخاصة دول الجوار الجنوبي المطلة على الخليج، تتحمل مسؤولية منع استخدام أراضيها ومنشآتها في تنفيذ أو التحضير لهجمات ضد إيران.
وأضاف البيان أن إيران تعتبر ضرباتها ضد القواعد والمنشآت والأصول العسكرية التي استخدمت في الهجوم عليها "حقا مشروعا في الدفاع عن النفس" وفق القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
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ودعت طهران دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها ومياهها ومجالاتها الجوية ومنشآتها، لشن أي عمليات عسكرية ضدها، محذرةً من استمرار تصعيد الحرب في المنطقة، وما وصفته بمحاولات أمريكية إسرائيلية لإثارة الخلافات بين دول المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، أنها لا تحمل عداءً تجاه دول الجوار أو دول المنطقة، مشددة على أن "تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين يمر عبر التفاهم والتعاون الإقليمي، بعيدًا عن الوجود العسكري والتدخلات الأمريكية".
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يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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