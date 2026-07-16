https://sarabic.ae/20260716/إيران-مهاجمة-أمريكا-لمستشفى-سرطان-الأطفال-بالأهواز-جريمة-حرب--1115252629.html

إيران: مهاجمة أمريكا لمستشفى سرطان الأطفال بالأهواز "جريمة حرب"

إيران: مهاجمة أمريكا لمستشفى سرطان الأطفال بالأهواز "جريمة حرب"

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنطقة المحيطة بمستشفى سرطان الأطفال في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، واصفةً إياه... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T16:00+0000

2026-07-16T16:00+0000

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أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

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وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الهجوم استهدف محيط المستشفى، ما اضطر السلطات إلى إخلائه حفاظًا على سلامة المرضى والطواقم الطبية، بحسب ماذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا). وأضاف بقائي أن الهجوم "يعيد إلى الأذهان وحشية إسرائيل في استهداف المرافق الصحية"، معتبرًا أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن 211 مريضًا بالسرطان اضطروا إلى مغادرة المستشفى بشكل فوري، مؤكدًا أن "هذا الهجوم يشكل جريمة حرب دنيئة تستهدف أبرياء الإنسانية، وهم الأطفال الذين يخوضون معركة شجاعة من أجل حياتهم".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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