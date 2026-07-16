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إيران: مهاجمة أمريكا لمستشفى سرطان الأطفال بالأهواز "جريمة حرب"
إيران: مهاجمة أمريكا لمستشفى سرطان الأطفال بالأهواز "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنطقة المحيطة بمستشفى سرطان الأطفال في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، واصفةً إياه... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T16:00+0000
2026-07-16T16:00+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الهجوم استهدف محيط المستشفى، ما اضطر السلطات إلى إخلائه حفاظًا على سلامة المرضى والطواقم الطبية، بحسب ماذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا). وأضاف بقائي أن الهجوم "يعيد إلى الأذهان وحشية إسرائيل في استهداف المرافق الصحية"، معتبرًا أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن 211 مريضًا بالسرطان اضطروا إلى مغادرة المستشفى بشكل فوري، مؤكدًا أن "هذا الهجوم يشكل جريمة حرب دنيئة تستهدف أبرياء الإنسانية، وهم الأطفال الذين يخوضون معركة شجاعة من أجل حياتهم".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/زعيم-أنصار-الله-على-بعض-الأنظمة-عدم-فتح-بلدانها-للعدوان-على-إيران-كحد-أدنى-1115251732.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

إيران: مهاجمة أمريكا لمستشفى سرطان الأطفال بالأهواز "جريمة حرب"

16:00 GMT 16.07.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© x.com
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنطقة المحيطة بمستشفى سرطان الأطفال في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، واصفةً إياه بأنه "جريمة حرب".
وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الهجوم استهدف محيط المستشفى، ما اضطر السلطات إلى إخلائه حفاظًا على سلامة المرضى والطواقم الطبية، بحسب ماذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).
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زعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
14:42 GMT
وأضاف بقائي أن الهجوم "يعيد إلى الأذهان وحشية إسرائيل في استهداف المرافق الصحية"، معتبرًا أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن 211 مريضًا بالسرطان اضطروا إلى مغادرة المستشفى بشكل فوري، مؤكدًا أن "هذا الهجوم يشكل جريمة حرب دنيئة تستهدف أبرياء الإنسانية، وهم الأطفال الذين يخوضون معركة شجاعة من أجل حياتهم".
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض الأطراف الدولية، مشيرًا إلى أن الجهات التي ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تتجاهل الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية، "فقدت كل مصداقية أخلاقية".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.
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إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة
14:38 GMT
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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