https://sarabic.ae/20260716/زعيم-أنصار-الله-على-بعض-الأنظمة-عدم-فتح-بلدانها-للعدوان-على-إيران-كحد-أدنى-1115251732.html
زعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
زعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
سبوتنيك عربي
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان وراء ما وصفه بـ"الطغيان والعدوان" في المنطقة، محذرا بعض... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحوثي إن بعض الأنظمة العربية والإسلامية تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل سياسيا وعسكريا وأمنيا، داعيا إلى عدم فتح بلدانها أمام ما وصفه بـ"العدوان على إيران"، معتبرا أن الحد الأدنى هو منع استخدام أراضيها في استهدافها.وأضاف أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب، محمّلا أمريكا وحلفاءها مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات. كما تطرّق إلى تطورات المنطقة، منتقدا ما وصفه بالدور السلبي لبعض الأنظمة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى، بحسب تعبيره، مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية، منتقدًا استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، وأكد ضرورة تحرك الدول والشعوب لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".وعلى جانب آخر من كلمته، أكد الحوثي أن المملكة العربية السعودية "ورّطت نفسها" في العدوان على اليمن، محذرا من أن استمرار التصعيد سيواجه بمزيد من الردود، ومشدداً على أن الجماعة لن تقبل بما وصفه بـ"مصادرة الحرية والكرامة".وقال الحوثي إن المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية "ستكون ضمن أهداف الصواريخ والطائرات المسيرة"، متهما الرياض بفرض حصار والتحكم في الموانئ والمطارات وحركة البضائع والمسافرين، وأكد أن المعادلة، بحسب قوله، هي "المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ".وأضاف أن جماعة "أنصار الله" اليمنية لن تقبل باستمرار ما وصفه بـ"التحكم السعودي" في شؤون اليمن، معتبرا أن أي محاولة لفرض ذلك تمثل انتهاكا للسيادة، وأكد أن خيار الاستسلام غير وارد، وأن اليمن سيواصل مواجهة من وصفهم بـ"المعتدين".
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
زعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان وراء ما وصفه بـ"الطغيان والعدوان" في المنطقة، محذرا بعض الأنظمة من السماح باستخدام أراضيها في أي عمليات عسكرية ضد إيران.
وقال الحوثي إن بعض الأنظمة العربية والإسلامية تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل سياسيا وعسكريا وأمنيا، داعيا إلى عدم فتح بلدانها أمام ما وصفه بـ"العدوان على إيران"، معتبرا أن الحد الأدنى هو منع استخدام أراضيها في استهدافها.
وأضاف أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب، محمّلا أمريكا وحلفاءها مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات.
كما تطرّق إلى تطورات المنطقة، منتقدا ما وصفه بالدور السلبي لبعض الأنظمة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى، بحسب تعبيره، مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية، منتقدًا استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، وأكد ضرورة تحرك الدول والشعوب لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".
وعلى جانب آخر من كلمته، أكد الحوثي أن المملكة العربية السعودية "ورّطت نفسها" في العدوان على اليمن، محذرا من أن استمرار التصعيد سيواجه بمزيد من الردود، ومشدداً على أن الجماعة لن تقبل بما وصفه بـ"مصادرة الحرية والكرامة".
وقال الحوثي إن المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية "ستكون ضمن أهداف الصواريخ والطائرات المسيرة"، متهما الرياض بفرض حصار والتحكم في الموانئ والمطارات وحركة البضائع والمسافرين، وأكد أن المعادلة، بحسب قوله، هي "المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ".
وأضاف أن جماعة "أنصار الله" اليمنية لن تقبل باستمرار ما وصفه بـ"التحكم السعودي" في شؤون اليمن، معتبرا أن أي محاولة لفرض ذلك تمثل انتهاكا للسيادة، وأكد أن خيار الاستسلام غير وارد، وأن اليمن سيواصل مواجهة من وصفهم بـ"المعتدين".