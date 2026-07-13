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"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ هجوم صاروخي وجوي على مطار أبها الدولي في السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، رداً على غارات... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة ردا على العدوان السعودي استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح"، وفق تعبيره.وأوضح سريع أن "القوات المسلحة اشتبكت مع طائرات العدوان [مقاتلات التحالف العربي] للتصدي للهجوم الغادر والجبان على مطار صنعاء الدولي".وحذر متحدث "أنصار الله"، "جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية وعليها أخذ تحذيرات القوات المسلحة على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي".وختم المتحدث باسم قوات "أنصار الله" بـ "التأكيد أن القوات المسلحة على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار".وكتب المالكي، في منشور عبر "إكس"، أن "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".وصرح المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تلغرام": "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي، بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه".هيئة بحرية بريطانية: هجوم مسلح يستهدف سفينة شحن جنوب البحر الأحمر
https://sarabic.ae/20260713/أنصار-الله-تنهي-مرحلة-خفض-التصعيد-مع-التحالف-العربي-بعد-غارات-على-مطار-صنعاء-1115168183.html
https://sarabic.ae/20260713/وسائط-الدفاع-الجوي-السعودية-تعترض-صواريخ-قادمة-من-اليمن---وزارة-الدفاع-1115177894.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
أفادت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ هجوم صاروخي وجوي على مطار أبها الدولي في السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، رداً على غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي وسط اليمن.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة ردا على العدوان السعودي استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح"، وفق تعبيره.
وأوضح سريع أن "القوات المسلحة اشتبكت مع طائرات العدوان [مقاتلات التحالف العربي] للتصدي للهجوم الغادر والجبان على مطار صنعاء الدولي".
وحمّل المتحدث العسكري السعودية كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال الهجوم على مطار صنعاء.
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر على البلد".
وحذر متحدث "أنصار الله"، "جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية وعليها أخذ تحذيرات القوات المسلحة على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي".
وشكر العميد سريع إيران على "مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء".
وختم المتحدث باسم قوات "أنصار الله" بـ "التأكيد أن القوات المسلحة على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار".
وأفاد المتحدث باسم قوات "التحالف العربي في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد باستخدام صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية للبلاد.
وكتب المالكي، في منشور عبر "إكس"، أن "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، اليوم الاثنين.
وصرح المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تلغرام": "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي، بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه".