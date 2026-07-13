https://sarabic.ae/20260713/وسائط-الدفاع-الجوي-السعودية-تعترض-صواريخ-قادمة-من-اليمن---وزارة-الدفاع-1115177894.html
وسائط الدفاع الجوي السعودية تعترض صواريخ قادمة من اليمن - وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي السعودية تعترض صواريخ قادمة من اليمن - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم قوات "التحالف العربي في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد باستخدام صواريخ... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T17:39+0000
2026-07-13T17:39+0000
2026-07-13T17:43+0000
السعودية
"أنصار الله" تستهدف السعودية بصواريخ بالستية
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وكتب المالكي، في منشور عبر "إكس"، إن "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".
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السعودية, "أنصار الله" تستهدف السعودية بصواريخ بالستية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن
السعودية, "أنصار الله" تستهدف السعودية بصواريخ بالستية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن
وسائط الدفاع الجوي السعودية تعترض صواريخ قادمة من اليمن - وزارة الدفاع
17:39 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 17:43 GMT 13.07.2026)
يتبع
أفاد المتحدث باسم قوات "التحالف العربي في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد باستخدام صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية للبلاد.
وكتب المالكي، في منشور عبر "إكس"، إن "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".