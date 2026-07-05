https://sarabic.ae/20260705/هيئة-بحرية-بريطانية-هجوم-مسلح-يستهدف-سفينة-شحن-جنوب-البحر-الأحمر-1114955568.html
هيئة بحرية بريطانية: هجوم مسلح يستهدف سفينة شحن جنوب البحر الأحمر
هيئة بحرية بريطانية: هجوم مسلح يستهدف سفينة شحن جنوب البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بأن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين في منطقة جنوبي البحر الأحمر، قرب سواحل ميناء... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T09:24+0000
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وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث على بعد نحو 30 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن سفينة الشحن أطلقت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين.وأضافت أن الحادث وقع في مياه البحر الأحمر، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهجوم أو هوية المهاجمين.ونصحت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مريبة.
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
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هيئة بحرية بريطانية: هجوم مسلح يستهدف سفينة شحن جنوب البحر الأحمر
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بأن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين في منطقة جنوبي البحر الأحمر، قرب سواحل ميناء الحديدة باليمن.
وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث على بعد نحو 30 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن سفينة الشحن أطلقت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين.
وأضافت أن الحادث وقع في مياه البحر الأحمر، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهجوم أو هوية المهاجمين.
ونصحت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مريبة.