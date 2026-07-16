https://sarabic.ae/20260716/إيران-تكشف-عن-الهدف-من-الضربات-الأمريكية-الجديدة-1115251572.html

إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة

إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة

سبوتنيك عربي

صرّح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف إضعاف موقف طهران... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T14:38+0000

2026-07-16T14:38+0000

2026-07-16T14:38+0000

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وقال بخشايش لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال باكستان وقطر، وحتى تركيا، تبذل جهود وساطة، لكن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إضعاف إيران إلى حد ما قبل المفاوضات المقبلة"، موضحًا أن الهدف هو إضعاف قدرات إيران في مضيق هرمز".وأضاف: "لكن بما أن عُمان دولة عربية، فهي أكثر عرضة لنفوذ دول الخليج العربي، وقد تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة".ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبرإعلام: اتفاق ثلاثي بين أفغانستان وإيران وطاجيكستان لتعزيز النقل العابر والتجارة الإقليمية

https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-أمريكا-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيقابله-تدمير-ما-تبقى-من-البنية-التحتية-في-المنطقة-1115238326.html

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