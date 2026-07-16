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إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة
إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرّح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف إضعاف موقف طهران... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T14:38+0000
2026-07-16T14:38+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
روسيا
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وقال بخشايش لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال باكستان وقطر، وحتى تركيا، تبذل جهود وساطة، لكن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إضعاف إيران إلى حد ما قبل المفاوضات المقبلة"، موضحًا أن الهدف هو إضعاف قدرات إيران في مضيق هرمز".وأضاف: "لكن بما أن عُمان دولة عربية، فهي أكثر عرضة لنفوذ دول الخليج العربي، وقد تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة".ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبرإعلام: اتفاق ثلاثي بين أفغانستان وإيران وطاجيكستان لتعزيز النقل العابر والتجارة الإقليمية
https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-أمريكا-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيقابله-تدمير-ما-تبقى-من-البنية-التحتية-في-المنطقة-1115238326.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, روسيا
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, روسيا

إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة

14:38 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرّح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف إضعاف موقف طهران التفاوضي.
وقال بخشايش لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال باكستان وقطر، وحتى تركيا، تبذل جهود وساطة، لكن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إضعاف إيران إلى حد ما قبل المفاوضات المقبلة"، موضحًا أن الهدف هو إضعاف قدرات إيران في مضيق هرمز".
وأوضح أن "الضربات كانت مدفوعة بكون المذكرة نصا غير شامل، وتضمنت بنودًا قد يختلف تطبيقها بين الطرفين، فعلى سبيل المثال، البند الخامس، الذي ينص على إدارة مضيق هرمز وفقًا لآليات إيرانية بالتعاون مع سلطنة عُمان".
وأضاف: "لكن بما أن عُمان دولة عربية، فهي أكثر عرضة لنفوذ دول الخليج العربي، وقد تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة".
ووفقا له: "أراد الأمريكيون استخدام الممر العُماني (للسفن العابرة لمضيق هرمز، بينما أصرت إيران على مسارها الخاص)، ما حرم إيران من فرصة استخدام آلية إدارة مضيق هرمز في أي مناقشات لاحقة حول القضايا النووية وقضية هرمز. وهكذا، بدأت حرب استنزاف من جديد".
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
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07:34 GMT

وكان الجيش الأمريكي قد شن سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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