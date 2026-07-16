https://sarabic.ae/20260716/إيران-تكشف-عن-الهدف-من-الضربات-الأمريكية-الجديدة-1115251572.html
إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة
إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرّح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف إضعاف موقف طهران... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T14:38+0000
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وقال بخشايش لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال باكستان وقطر، وحتى تركيا، تبذل جهود وساطة، لكن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إضعاف إيران إلى حد ما قبل المفاوضات المقبلة"، موضحًا أن الهدف هو إضعاف قدرات إيران في مضيق هرمز".وأضاف: "لكن بما أن عُمان دولة عربية، فهي أكثر عرضة لنفوذ دول الخليج العربي، وقد تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة".ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبرإعلام: اتفاق ثلاثي بين أفغانستان وإيران وطاجيكستان لتعزيز النقل العابر والتجارة الإقليمية
https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-أمريكا-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيقابله-تدمير-ما-تبقى-من-البنية-التحتية-في-المنطقة-1115238326.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, روسيا
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, روسيا
إيران تكشف عن الهدف من الضربات الأمريكية الجديدة
صرّح أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف إضعاف موقف طهران التفاوضي.
وقال بخشايش لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال باكستان وقطر، وحتى تركيا، تبذل جهود وساطة، لكن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إضعاف إيران إلى حد ما قبل المفاوضات المقبلة"، موضحًا أن الهدف هو إضعاف قدرات إيران في مضيق هرمز".
وأوضح أن "الضربات كانت مدفوعة بكون المذكرة نصا غير شامل، وتضمنت بنودًا قد يختلف تطبيقها بين الطرفين، فعلى سبيل المثال، البند الخامس، الذي ينص على إدارة مضيق هرمز وفقًا لآليات إيرانية بالتعاون مع سلطنة عُمان".
وأضاف: "لكن بما أن عُمان دولة عربية، فهي أكثر عرضة لنفوذ دول الخليج العربي، وقد تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة".
ووفقا له: "أراد الأمريكيون استخدام الممر العُماني (للسفن العابرة لمضيق هرمز، بينما أصرت إيران على مسارها الخاص)، ما حرم إيران من فرصة استخدام آلية إدارة مضيق هرمز في أي مناقشات لاحقة حول القضايا النووية وقضية هرمز. وهكذا، بدأت حرب استنزاف من جديد".
وكان الجيش الأمريكي قد شن سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.