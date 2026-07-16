تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/تهديد-إيراني-ترامب-سيأخذ-حلم-إعادة-فتح-هرمز-عبر-العمل-العسكري-معه-إلى-القبر-1115250064.html
تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر
تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر
سبوتنيك عربي
أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T13:34+0000
2026-07-16T13:34+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مضيق هرمز
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5bbc4ed643eeed4307892f4523e67fba.jpg
وقال جواني إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "سيأخذ حلم إعادة فتح مضيق هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر"، مؤكدا أن جميع المسؤولين الإيرانيين متفقون على حماية المضيق، وأن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك القدرة العسكرية الكاملة للسيطرة عليه، مستفيدة من الموقع الجيوسياسي للخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان. وأضاف أن هذه السياسة تحظى أيضا بدعم شعبي واسع، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يكتفون بتأييد السيطرة على المضيق، بل يعتبرونها أولوية قصوى، على حد تعبيره، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وانتقد المسؤول الإيراني تصريحات ترامب بشأن تدمير إيران، قائلا إن الشعب الإيراني والعالم "لن ينسيا تهديداته بتدمير حضارة تمتد لآلاف السنين"، معتبرا أن الرئيس الأمريكي يعتقد خطأً أنه يستطيع الانتقام من الشعب الإيراني، عبر استهداف البنية التحتية وحرمانه من مصادر الطاقة. وحذر جواني من أن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقود إلى تداعيات واسعة على أمن الطاقة في المنطقة، قائلا إن "على القادة في أمريكا وأوروبا ودول المنطقة أن يدركوا أنه إذا ارتكب الجيش الأمريكي هذا الخطأ الاستراتيجي، فعلى الجميع توديع الطاقة في المنطقة"، مؤكداً أن سياسة طهران في هذا الملف تقوم على مبدأ: "الطاقة للجميع أو لا أحد".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.ومن جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو من دونها.وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارا من الآن فصاعدا باسم "حارس مضيق هرمز"، وستتقاضى مقابل ذلك رسوما تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري.ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.وفي وقت سابق اليوم، دعا نحو 180 نائبا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران، إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة "فارس". كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/ يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260714/طهران-واشنطن-دمرت-مذكرة-التفاهم-بالكامل-ولا-التزامات-إيرانية-الآن-بشأن-مضيق-هرمز-1115210757.html
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-مضيق-هرمز-مفتوح-حاليا-أمام-جميع-السفن-باستثناء-الإيرانية-1115205082.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_8ba602f291bf20f2dba449081972bd1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز, دونالد ترامب
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز, دونالد ترامب

تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر

13:34 GMT 16.07.2026
© Photoانتهاء المرحلة الأولى من مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Photo
تابعنا عبر
أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، مشددا على وجود إجماع داخل إيران على الحفاظ على هذا الممر المائي الاستراتيجي وفرض الترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارته.
وقال جواني إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "سيأخذ حلم إعادة فتح مضيق هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر"، مؤكدا أن جميع المسؤولين الإيرانيين متفقون على حماية المضيق، وأن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك القدرة العسكرية الكاملة للسيطرة عليه، مستفيدة من الموقع الجيوسياسي للخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان.
وأضاف أن هذه السياسة تحظى أيضا بدعم شعبي واسع، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يكتفون بتأييد السيطرة على المضيق، بل يعتبرونها أولوية قصوى، على حد تعبيره، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وانتقد المسؤول الإيراني تصريحات ترامب بشأن تدمير إيران، قائلا إن الشعب الإيراني والعالم "لن ينسيا تهديداته بتدمير حضارة تمتد لآلاف السنين"، معتبرا أن الرئيس الأمريكي يعتقد خطأً أنه يستطيع الانتقام من الشعب الإيراني، عبر استهداف البنية التحتية وحرمانه من مصادر الطاقة.
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز
14 يوليو, 20:47 GMT
وحذر جواني من أن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقود إلى تداعيات واسعة على أمن الطاقة في المنطقة، قائلا إن "على القادة في أمريكا وأوروبا ودول المنطقة أن يدركوا أنه إذا ارتكب الجيش الأمريكي هذا الخطأ الاستراتيجي، فعلى الجميع توديع الطاقة في المنطقة"، مؤكداً أن سياسة طهران في هذا الملف تقوم على مبدأ: "الطاقة للجميع أو لا أحد".
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.
ومن جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو من دونها.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارا من الآن فصاعدا باسم "حارس مضيق هرمز"، وستتقاضى مقابل ذلك رسوما تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
ترامب: مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية
14 يوليو, 17:33 GMT
ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
وفي وقت سابق اليوم، دعا نحو 180 نائبا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران، إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة "فارس". كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/ يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала