https://sarabic.ae/20260716/تهديد-إيراني-ترامب-سيأخذ-حلم-إعادة-فتح-هرمز-عبر-العمل-العسكري-معه-إلى-القبر-1115250064.html

تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر

تهديد إيراني: ترامب سيأخذ حلم إعادة فتح هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر

سبوتنيك عربي

أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T13:34+0000

2026-07-16T13:34+0000

2026-07-16T13:34+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

مضيق هرمز

دونالد ترامب

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وقال جواني إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "سيأخذ حلم إعادة فتح مضيق هرمز عبر العمل العسكري معه إلى القبر"، مؤكدا أن جميع المسؤولين الإيرانيين متفقون على حماية المضيق، وأن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك القدرة العسكرية الكاملة للسيطرة عليه، مستفيدة من الموقع الجيوسياسي للخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان. وأضاف أن هذه السياسة تحظى أيضا بدعم شعبي واسع، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يكتفون بتأييد السيطرة على المضيق، بل يعتبرونها أولوية قصوى، على حد تعبيره، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وانتقد المسؤول الإيراني تصريحات ترامب بشأن تدمير إيران، قائلا إن الشعب الإيراني والعالم "لن ينسيا تهديداته بتدمير حضارة تمتد لآلاف السنين"، معتبرا أن الرئيس الأمريكي يعتقد خطأً أنه يستطيع الانتقام من الشعب الإيراني، عبر استهداف البنية التحتية وحرمانه من مصادر الطاقة. وحذر جواني من أن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقود إلى تداعيات واسعة على أمن الطاقة في المنطقة، قائلا إن "على القادة في أمريكا وأوروبا ودول المنطقة أن يدركوا أنه إذا ارتكب الجيش الأمريكي هذا الخطأ الاستراتيجي، فعلى الجميع توديع الطاقة في المنطقة"، مؤكداً أن سياسة طهران في هذا الملف تقوم على مبدأ: "الطاقة للجميع أو لا أحد".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.ومن جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو من دونها.وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارا من الآن فصاعدا باسم "حارس مضيق هرمز"، وستتقاضى مقابل ذلك رسوما تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري.ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.وفي وقت سابق اليوم، دعا نحو 180 نائبا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران، إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة "فارس". كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/ يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

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https://sarabic.ae/20260714/ترامب-مضيق-هرمز-مفتوح-حاليا-أمام-جميع-السفن-باستثناء-الإيرانية-1115205082.html

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز, دونالد ترامب