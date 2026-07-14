https://sarabic.ae/20260714/طهران-واشنطن-دمرت-مذكرة-التفاهم-بالكامل-ولا-التزامات-إيرانية-الآن-بشأن-مضيق-هرمز-1115210757.html

طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز

طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة دمرت مذكرة التفاهم بالكامل عبر إعادة فرض الحصار. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن آبادي، إشارته أن "واشنطن لم تكتف بانتهاك الاتفاق بل نسفته بالكامل".وأوضح غريب آبادي أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مضيق هرمز خلال المفاوضات مع سلطنة عمان"، مؤكدا أن "إيران لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أثناء محادثات مسقط".وأضاف آبادي أن "طهران لا تملك في الوقت الحالي أي التزام، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "مطالبة إيران بإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى وضعها الطبيعي طلب غير مقبول في ظل الظروف الحالية".وشدد على أن "الجوهر الأساسي لمذكرة التفاهم كان إنهاء الحرب ضد إيران ولبنان، إلا أن هذا التفاهم جرى انتهاكه"، مشددا على أن "تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها أدى إلى انهيار المذكرة بالكامل".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجمات على مواقع في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تم "استهداف مواقع في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران من قبل العدو الأمريكي".ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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