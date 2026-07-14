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https://sarabic.ae/20260714/طهران-واشنطن-دمرت-مذكرة-التفاهم-بالكامل-ولا-التزامات-إيرانية-الآن-بشأن-مضيق-هرمز-1115210757.html
طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز
طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة دمرت مذكرة التفاهم بالكامل عبر إعادة فرض الحصار. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T20:47+0000
2026-07-14T20:47+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن آبادي، إشارته أن "واشنطن لم تكتف بانتهاك الاتفاق بل نسفته بالكامل".وأوضح غريب آبادي أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مضيق هرمز خلال المفاوضات مع سلطنة عمان"، مؤكدا أن "إيران لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أثناء محادثات مسقط".وأضاف آبادي أن "طهران لا تملك في الوقت الحالي أي التزام، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "مطالبة إيران بإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى وضعها الطبيعي طلب غير مقبول في ظل الظروف الحالية".وشدد على أن "الجوهر الأساسي لمذكرة التفاهم كان إنهاء الحرب ضد إيران ولبنان، إلا أن هذا التفاهم جرى انتهاكه"، مشددا على أن "تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها أدى إلى انهيار المذكرة بالكامل".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجمات على مواقع في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تم "استهداف مواقع في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران من قبل العدو الأمريكي".ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-مضيق-هرمز-مفتوح-حاليا-أمام-جميع-السفن-باستثناء-الإيرانية-1115205082.html
https://sarabic.ae/20260714/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-الهجمات-على-إيران-1115209930.html
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العالم, الأخبار, إيران
العالم, الأخبار, إيران

طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز

20:47 GMT 14.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Stringer
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صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة دمرت مذكرة التفاهم بالكامل عبر إعادة فرض الحصار.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن آبادي، إشارته أن "واشنطن لم تكتف بانتهاك الاتفاق بل نسفته بالكامل".
وأوضح غريب آبادي أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مضيق هرمز خلال المفاوضات مع سلطنة عمان"، مؤكدا أن "إيران لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أثناء محادثات مسقط".
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ترامب: مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية
17:33 GMT
وأضاف آبادي أن "طهران لا تملك في الوقت الحالي أي التزام، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "مطالبة إيران بإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى وضعها الطبيعي طلب غير مقبول في ظل الظروف الحالية".
وشدد على أن "الجوهر الأساسي لمذكرة التفاهم كان إنهاء الحرب ضد إيران ولبنان، إلا أن هذا التفاهم جرى انتهاكه"، مشددا على أن "تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها أدى إلى انهيار المذكرة بالكامل".
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجمات على مواقع في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تم "استهداف مواقع في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران من قبل العدو الأمريكي".
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات على إيران
20:08 GMT
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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