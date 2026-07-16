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إيران تحذر أمريكا: استهداف بنيتنا التحتية سيقابله تدمير ما تبقى من البنية التحتية في المنطقة
إيران تحذر أمريكا: استهداف بنيتنا التحتية سيقابله تدمير ما تبقى من البنية التحتية في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للجيش الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، الولايات المتحدة من تداعيات أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T07:34+0000
2026-07-16T07:34+0000
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وقال ذو الفقاري، في بيان، إن "الولايات المتحدة تواصل زعزعة أمن المنطقة"، مضيفًا أن إيران "لن تسمح تحت أي ظرف أو بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة، باعتبارها دولة أجنبية، في مضيق هرمز"، واصفًا المضيق بأنه "خط أحمر إيراني لا يُقهر".واعتبر أن "الضربات ستكون من القوة بحيث لن يبقى لها أي أثر، في حين نفذت الولايات المتحدة تهديداتها باستهداف البنية التحتية الإيرانية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في وقت سابق، أن "إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة"، محذرًا من أن "الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260714/طهران-واشنطن-دمرت-مذكرة-التفاهم-بالكامل-ولا-التزامات-إيرانية-الآن-بشأن-مضيق-هرمز-1115210757.html
https://sarabic.ae/20260714/الجيش-الإيراني-لن-نتراجع-قيد-أنملة-عن-موقفنا-بشأن-مضيق-هرمز-1115191889.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تحذر أمريكا: استهداف بنيتنا التحتية سيقابله تدمير ما تبقى من البنية التحتية في المنطقة

07:34 GMT 16.07.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
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حذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للجيش الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، الولايات المتحدة من تداعيات أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية، مؤكدًا أن طهران سترد باستهداف جميع البنى التحتية المتبقية في المنطقة.
وقال ذو الفقاري، في بيان، إن "الولايات المتحدة تواصل زعزعة أمن المنطقة"، مضيفًا أن إيران "لن تسمح تحت أي ظرف أو بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة، باعتبارها دولة أجنبية، في مضيق هرمز"، واصفًا المضيق بأنه "خط أحمر إيراني لا يُقهر".
واعتبر أن "الضربات ستكون من القوة بحيث لن يبقى لها أي أثر، في حين نفذت الولايات المتحدة تهديداتها باستهداف البنية التحتية الإيرانية".
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
طهران: واشنطن دمرت مذكرة التفاهم بالكامل ولا التزامات إيرانية الآن بشأن مضيق هرمز
14 يوليو, 20:47 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.
وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في وقت سابق، أن "إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة"، محذرًا من أن "الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف".
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الجيش الإيراني: لن نتراجع قيد أنملة عن موقفنا بشأن مضيق هرمز
14 يوليو, 11:29 GMT
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك".
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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