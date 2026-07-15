https://sarabic.ae/20260715/الحرس-الثوري-إيران-تركز-على-استهداف-البنية-التحتية-الهجومية-الأمريكية-1115232624.html
الحرس الثوري: إيران تركز على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية
الحرس الثوري: إيران تركز على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، اليوم الخميس، أن إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة، محذرًا من أن... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T23:10+0000
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وقال محبي، في منشور على منصة "إكس": "لا ينبغي للعدو أن يتصور أنه قادر على مواصلة المعادلة الحالية للمعركة وتحويل الحرب إلى حرب استنزاف."وأضاف أن "عمليات إيران تركز حاليًا على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة، ثم ستبدأ الخطوات التالية."وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات مارين ترافيك.ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260715/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-منشآت-عسكرية-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-والأردن-1115214037.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري: إيران تركز على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، اليوم الخميس، أن إيران تركز حاليًا على استهداف البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة، محذرًا من أن الحرب لن تتحول إلى حرب استنزاف.
وقال محبي، في منشور على منصة "إكس": "لا ينبغي للعدو أن يتصور أنه قادر على مواصلة المعادلة الحالية للمعركة وتحويل الحرب إلى حرب استنزاف."
وأضاف أن "عمليات إيران تركز حاليًا على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة، ثم ستبدأ الخطوات التالية."
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات مارين ترافيك.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران
، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.
فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز
، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.