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القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت موجة جديدة من الضربات على إيران. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T10:52+0000
2026-07-15T10:52+0000
2026-07-15T10:52+0000
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وقال الجيش الأمريكي في بيان: "شنّت قوات القيادة المركزية اليوم، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الواحدة ظهرًا بتوقيت موسكو)، موجة جديدة من الضربات على إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن "الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد
https://sarabic.ae/20260714/استئناف-الحصار-البحري-الأمريكي-على-إيران-1115210987.html
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روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت موجة جديدة من الضربات على إيران.
وقال الجيش الأمريكي في بيان: "شنّت قوات القيادة المركزية اليوم، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الواحدة ظهرًا بتوقيت موسكو)، موجة جديدة من الضربات على إيران".
وأضاف أن هذه الموجة الجديدة من الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، التي زعم أن إيران استخدمتها لمهاجمة سفن في مضيق هرمز.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن "الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران".
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.