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الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ قالت إنها قادمة من الأراضي الإيرانية بعد محاولتها اختراق المجال الجوي للمملكة، مؤكدة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت الصواريخ وأسقطتها فور دخولها المجال الجوي الأردني، مشددًا على أن المجال الجوي للمملكة "جزء لا يتجزأ من سيادتها"، وأن القوات المسلحة اتخذت الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية حدود البلاد وأجوائها وأمن مواطنيها. وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أنها تواصل مراقبة الأجواء ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ أمس الثلاثاء.وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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أخبار الأردن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار الأردن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ قالت إنها قادمة من الأراضي الإيرانية بعد محاولتها اختراق المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن العملية نُفذت ضمن الإجراءات الدفاعية المعتمدة لحماية السيادة الوطنية.
ونقلت وكالة
الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت الصواريخ وأسقطتها فور دخولها المجال الجوي الأردني، مشددًا على أن المجال الجوي للمملكة "جزء لا يتجزأ من سيادتها"، وأن القوات المسلحة اتخذت الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية حدود البلاد وأجوائها وأمن مواطنيها.
وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أنها تواصل مراقبة الأجواء ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
وأضاف أن الجيش الأردني سيتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وسيتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادة المملكة وصون أمنها الوطني، دون تهاون أو تأخير.
وتواصل القوات الأمريكية
استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ أمس الثلاثاء.
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات
في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.