https://sarabic.ae/20260713/سماع-دوي-انفجارات-في-بندر-عباس-وكيش-وبوشهر-جنوبي-إيران-1115183915.html
سماع دوي انفجارات في بندر عباس وكيش وبوشهر جنوبي إيران
سماع دوي انفجارات في بندر عباس وكيش وبوشهر جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الثلاثاء، بسماع دوي سبعة انفجارات في مدينة بندر عباس، وانفجارين في جزيرة كيش، إضافة إلى انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T22:40+0000
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ولم يقدم التلفزيون الإيراني تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا بين الولايات المتحدة وإيران.ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ هجمات ضد القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن العمليات تستهدف الإمكانات المرتبطة بمضيق هرمز، وأن الضربات ستستمر.كما توعد ترامب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن الجمع بين العمليات العسكرية والحصار يحقق نتائج أكثر فاعلية، ومشددا على أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة الدولية.من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، شملت قواعد ومنشآت لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق هجومية وبنى تحتية بحرية، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقليص القدرات الهجومية الإيرانية وحماية حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع استمرار العمليات العسكرية ضد الأهداف التي تعدها تهديدا للقوات الأمريكية وحركة التجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20260713/ترامب-دعمي-ونتنياهو-كانا-عاملين-حاسمين-في-بقاء-إسرائيل-1115183725.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
سماع دوي انفجارات في بندر عباس وكيش وبوشهر جنوبي إيران
22:40 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 23:40 GMT 13.07.2026)
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الثلاثاء، بسماع دوي سبعة انفجارات في مدينة بندر عباس، وانفجارين في جزيرة كيش، إضافة إلى انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران، دون الكشف عن طبيعة الانفجارات أو أسبابها حتى الآن.
ولم يقدم التلفزيون الإيراني تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا بين الولايات المتحدة وإيران.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ هجمات ضد القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن العمليات تستهدف الإمكانات المرتبطة بمضيق هرمز، وأن الضربات ستستمر.
وقال إن الولايات المتحدة دمرت الجزء الأكبر من القدرات الصاروخية الإيرانية، وتعتزم القضاء على جميع الإمكانات العسكرية ذات الصلة بالمضيق، معتبرا أن واشنطن استعادت السيطرة على الممر الملاحي وأعادت فرض الحصار على إيران.
كما توعد ترامب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن الجمع بين العمليات العسكرية والحصار يحقق نتائج أكثر فاعلية، ومشددا على أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة الدولية
.
من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، شملت قواعد ومنشآت لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق هجومية وبنى تحتية بحرية، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقليص القدرات الهجومية الإيرانية وحماية حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع استمرار العمليات العسكرية ضد الأهداف التي تعدها تهديدا للقوات الأمريكية وحركة التجارة الدولية.