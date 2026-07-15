الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
© AP Photo / Patrick Semansky
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة، قالت إنها مرتبطة بشبكة "محمد حسين شمخاني" العاملة في مجال الشحن وتجارة النفط، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
وأضافت الوزاة، في بيان، أن حزمة العقوبات تستهدف ما وصفته بـ"شبكة شمخاني للتهرب من العقوبات والشحن غير المشروع"، معتبرة أنها تؤدي دورًا محوريًا في صادرات النفط الإيرانية، كما وسعت أنشطتها لتشمل نقل الحاويات وتجارة السلع على المستوى العالمي.
وربطت وزارة الخزانة هذه الإجراءات بتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، عقب استئنافها ما وصفته واشنطن بـ"الهجمات المزعزعة للاستقرار" في مضيق هرمز.
أمس, 21:12 GMT
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن "النظام الإيراني يعتمد على الخداع للبقاء، وتُعد شبكة شمخاني واحدة من أكثر مصادره ربحًا"، على حد قوله، مضيفًا أن الوزارة "تواصل تفكيك البنية المالية التي تُمكّن النظام من مواصلة تهديد الأمن القومي الأمريكي وحركة الملاحة العالمية".
وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ أمس الثلاثاء.
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.