https://sarabic.ae/20260715/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-منشآت-عسكرية-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-والأردن-1115214037.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة الرابعة من عملية "نصر 2"، مشيرًا إلى استهداف منشأة قال إنها تمثل "المركز الرئيسي لتدريب ودعم الجيش الأمريكي في غرب... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T03:08+0000
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وذكر البيان، الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، أن "المنشأة التي أشار إليها باسم "كي جي إل" تعرضت للحريق و"دُمّرت بالكامل"، وفقًا لوصفه.وأضاف البيان، أن "الحرس استهدف مركز الاتصالات الفضائية ورادارات الدفاع ومنظومة باتريوت ومنصات صواريخ هيمارس وقاعدة إمداد أمريكية في الكويت".وأكد الحرس الثوري، بحسب البيان، استمرار عملياته العسكرية، مشيرًا إلى أن "العمليات ستتواصل"، كما أكد أن مضيق هرمز "سيظل مغلقًا حتى زوال شرور أمريكا".وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن العملية استهدفت "مركز إدارة الاستخبارات البحرية، ومركز القيادة والسيطرة، ومستودعات ضخمة لقطع الغيار والمعدات العسكرية، وخزانات وقود تابعة للأسطول الخامس الأمريكي"، موضحا أنها "دُمّرت" خلال الهجوم.وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قامت، عبر قواتها البحرية، بإغلاق الممرات البحرية أمام السفن بعد إعلان سيطرتها على مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك أدى إلى تعطيل صادرات النفط والغاز في المنطقة، وأن العملية الإيرانية جاءت "ردًا على هذه الإجراءات.كما أكد الحرس الثوري استمرار عملياته العسكرية، محذرًا من أن "طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها" قد تكون عرضة للاستهداف، مضيفًا أن "صادرات النفط والغاز من المنطقة إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد"، وفقًا لما جاء في البيان.كما أعلن الحرس الثوري، استهداف منشأت عسكرية أمريكية في الأردن.وقال إن الهجوم، الذي نُفذ بواسطة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أسفر عن تدمير حظائر لطائرات مقاتلة من طراز "إف-15" و"إف-16" و"إف-35"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية من طراز "إم كيو-9"، مؤكدا أن القاعدة تعرضت للتدمير.وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجمات استهدفت للمرة الثانية موقع انتشار طائرات "إف-18" ومبانٍ تضم معدات عسكرية أمريكية داخل القاعدة، وذلك "ردًا على تكرار الهجمات الوحشية للعدو"، بحسب وصف البيان.وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل الدفاع بحزم عن أمن وسلامة أراضي البلاد"، مؤكدة أن أي تهديد لن يمر دون رد، وأن قدراتها الدفاعية تهدف إلى حماية استقلال إيران وسلامة أراضيها، وليست لبدء أي حرب، وفقًا لما ورد في البيان.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة رصدت صاروخًا باليستيًا واحدًا، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها.وأضاف أن "إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، مما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, البحرين
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, البحرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن
03:08 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 03:09 GMT 15.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة الرابعة من عملية "نصر 2"، مشيرًا إلى استهداف منشأة قال إنها تمثل "المركز الرئيسي لتدريب ودعم الجيش الأمريكي في غرب آسيا"، في ميناء عبد الله بالكويت.
وذكر البيان، الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، أن "المنشأة التي أشار إليها باسم "كي جي إل" تعرضت للحريق و"دُمّرت بالكامل"، وفقًا لوصفه.
وأضاف البيان، أن "الحرس استهدف مركز الاتصالات الفضائية ورادارات الدفاع ومنظومة باتريوت ومنصات صواريخ هيمارس وقاعدة إمداد أمريكية في الكويت".
وأكد الحرس الثوري، بحسب البيان، استمرار عملياته العسكرية، مشيرًا إلى أن "العمليات ستتواصل"، كما أكد أن مضيق هرمز "سيظل مغلقًا حتى زوال شرور أمريكا".
وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة الخامسة من عملية "نصر 2"، مشيرًا إلى استهداف منشآت عسكرية تابعة للولايات المتحدة في البحرين.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن العملية استهدفت "مركز إدارة الاستخبارات البحرية، ومركز القيادة والسيطرة، ومستودعات ضخمة لقطع الغيار والمعدات العسكرية، وخزانات وقود تابعة للأسطول الخامس الأمريكي"، موضحا أنها "دُمّرت" خلال الهجوم.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قامت، عبر قواتها البحرية، بإغلاق الممرات البحرية أمام السفن بعد إعلان سيطرتها على مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك أدى إلى تعطيل صادرات النفط والغاز في المنطقة، وأن العملية الإيرانية جاءت "ردًا على هذه الإجراءات.
كما أكد الحرس الثوري استمرار عملياته العسكرية، محذرًا من أن "طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها" قد تكون عرضة للاستهداف، مضيفًا أن "صادرات النفط والغاز من المنطقة إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد"، وفقًا لما جاء في البيان.
كما أعلن الحرس الثوري، استهداف منشأت عسكرية أمريكية في الأردن.
وقال إن الهجوم، الذي نُفذ بواسطة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أسفر عن تدمير حظائر لطائرات مقاتلة من طراز "إف-15" و"إف-16" و"إف-35"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية من طراز "إم كيو-9"، مؤكدا أن القاعدة تعرضت للتدمير.
من جانبه، أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ المرحلة الثامنة من عملية "صاعقة"، مشيرًا إلى شن موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت قاعدة الأزرق الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن.
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجمات استهدفت للمرة الثانية موقع انتشار طائرات "إف-18" ومبانٍ تضم معدات عسكرية أمريكية داخل القاعدة، وذلك "ردًا على تكرار الهجمات الوحشية للعدو"، بحسب وصف البيان.
وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل الدفاع بحزم عن أمن وسلامة أراضي البلاد"، مؤكدة أن أي تهديد لن يمر دون رد، وأن قدراتها الدفاعية تهدف إلى حماية استقلال إيران وسلامة أراضيها، وليست لبدء أي حرب، وفقًا لما ورد في البيان.
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة رصدت صاروخًا باليستيًا واحدًا
، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن "الهجوم الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في مواقع متفرقة داخل البلاد، ما تسبب في أضرار مادية".
وأضاف أن "إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، مما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.
وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات
في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.