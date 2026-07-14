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الكويت تعلن إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني
الكويت تعلن إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة رصدت صاروخًا باليستيًا واحدًا، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T21:41+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن "الهجوم الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في مواقع متفرقة داخل البلاد، ما تسبب في أضرار مادية".وأضاف أن "إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، مما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بأشد العبارات، ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف البلاد، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا خطيرًا لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وشددت الوزارة على أن الهجوم يشكل، بحسب بيانها، تحديًا للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260712/الخارجية-الإيرانية-ضرباتنا-للقواعد-الأمريكية-في-الخليج-دفاع-مشروع-1115157218.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الكويت تعلن إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني

21:41 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 21:43 GMT 14.07.2026)
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة رصدت صاروخًا باليستيًا واحدًا، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن "الهجوم الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في مواقع متفرقة داخل البلاد، ما تسبب في أضرار مادية".
وأضاف أن "إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، مما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا للقواعد الأمريكية في الخليج دفاع مشروع
12 يوليو, 20:52 GMT
وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بأشد العبارات، ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف البلاد، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا خطيرًا لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشددت الوزارة على أن الهجوم يشكل، بحسب بيانها، تحديًا للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
"التعاون الخليجي" يطالب مجلس الأمن بموقف "حازم" لضمان حرية الملاحة في هرمز
9 يوليو, 16:42 GMT
وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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