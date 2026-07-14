https://sarabic.ae/20260714/الكويت-تعلن-إصابة-عسكريين-إثر-هجوم-إيراني-1115211557.html

الكويت تعلن إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني

الكويت تعلن إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة رصدت صاروخًا باليستيًا واحدًا، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة معادية، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T21:41+0000

2026-07-14T21:41+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن "الهجوم الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في مواقع متفرقة داخل البلاد، ما تسبب في أضرار مادية".وأضاف أن "إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، مما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، بأشد العبارات، ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف البلاد، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا خطيرًا لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وشددت الوزارة على أن الهجوم يشكل، بحسب بيانها، تحديًا للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.

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إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي