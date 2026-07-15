https://sarabic.ae/20260715/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الأزرق-في-الأردن-1115212338.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة السابعة من عملياته بالطائرات المسيّرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا استهداف قاعدة الأزرق في الأردن 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T00:12+0000
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وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان لها، إن "الهجوم استهدف موقعًا لطائرات F-18 المقاتلة، ومبنى السكن، ومستودعًا كبيرًا للمعدات العسكرية داخل قاعدة الأزرق، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة هجومية"، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف البيان أن العملية جاءت عقب "الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة"، معتبرًا أن "أي عمل ضد أراضي أو مياه أو أجواء إيران لن يمر دون رد، وسيقابل برد متناسب"، وفق تعبيره.وأشار الجيش الإيراني، إلى أنه نفذ، منذ انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وشنها هجمات على أجزاء من إيران، ست مراحل من العمليات بالطائرات المسيّرة ضد قواعد ومراكز عسكرية أمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن هذه العمليات "ستستمر حتى تحقيق النصر النهائي"، بحسب البيان.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-4-صواريخ-قادمة-من-إيران-1115159828.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن
00:12 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 00:13 GMT 15.07.2026)
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة السابعة من عملياته بالطائرات المسيّرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا استهداف قاعدة الأزرق في الأردن
وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان لها، إن "الهجوم استهدف موقعًا لطائرات F-18 المقاتلة، ومبنى السكن، ومستودعًا كبيرًا للمعدات العسكرية داخل قاعدة الأزرق، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة هجومية"، وذلك حسب وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وأضاف البيان أن العملية جاءت عقب "الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة"، معتبرًا أن "أي عمل ضد أراضي أو مياه أو أجواء إيران لن يمر دون رد، وسيقابل برد متناسب"، وفق تعبيره.
وأشار الجيش الإيراني، إلى أنه نفذ، منذ انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وشنها هجمات على أجزاء من إيران، ست مراحل من العمليات بالطائرات المسيّرة ضد قواعد ومراكز عسكرية أمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن هذه العمليات "ستستمر حتى تحقيق النصر النهائي"، بحسب البيان.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران
.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.