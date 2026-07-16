https://sarabic.ae/20260716/إعلام-اتفاق-ثلاثي-بين-أفغانستان-وإيران-وطاجيكستان-لتعزيز-النقل-العابر-والتجارة-الإقليمية-1115247188.html
إعلام: اتفاق ثلاثي بين أفغانستان وإيران وطاجيكستان لتعزيز النقل العابر والتجارة الإقليمية
إعلام: اتفاق ثلاثي بين أفغانستان وإيران وطاجيكستان لتعزيز النقل العابر والتجارة الإقليمية
سبوتنيك عربي
وقّعت أفغانستان وإيران وطاجيكستان اتفاقية ثلاثية تستهدف تعزيز الترابط الإقليمي، وتسهيل حركة النقل العابر الدولي، وتطوير التعاون في مجال النقل البري للبضائع، في... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T12:30+0000
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وجاء توقيع الاتفاقية عقب اجتماع ثلاثي استضافته مدينة مشهد الإيرانية، ناقش خلاله المسؤولون سبل توسيع التعاون في قطاعي النقل والاقتصاد، وفق ما أورده موقع "Ariana News" الأفغاني.ووقّع الاتفاقية كل من نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ورئيس منظمة صيانة الطرق والنقل رضا أكبري، ونائبة وزير النقل الطاجيكي شايسته سعيد مراد زاده، والمدير العام للشؤون القانونية والاتفاقيات في وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية يار محمد رمضان.من المنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، وترسيخ دور أفغانستان كمركز محوري للنقل العابر يربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وفقا لوسائل الإعلام الأفغانية.
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إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, اقتصاد
إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, اقتصاد
إعلام: اتفاق ثلاثي بين أفغانستان وإيران وطاجيكستان لتعزيز النقل العابر والتجارة الإقليمية
وقّعت أفغانستان وإيران وطاجيكستان اتفاقية ثلاثية تستهدف تعزيز الترابط الإقليمي، وتسهيل حركة النقل العابر الدولي، وتطوير التعاون في مجال النقل البري للبضائع، في خطوة يُتوقع أن تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث وتُحسن كفاءة الممرات التجارية الإقليمية.
وجاء توقيع الاتفاقية عقب اجتماع ثلاثي استضافته مدينة مشهد الإيرانية، ناقش خلاله المسؤولون سبل توسيع التعاون في قطاعي النقل والاقتصاد، وفق ما أورده موقع "Ariana News" الأفغاني.
وتركز الاتفاقية على تبسيط إجراءات نقل البضائع عبر الحدود، وتيسير حركة الترانزيت الدولية، وتعزيز الروابط الاقتصادية، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الدول الثلاث في مجال النقل البري الدولي.
ووقّع الاتفاقية
كل من نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ورئيس منظمة صيانة الطرق والنقل رضا أكبري، ونائبة وزير النقل الطاجيكي شايسته سعيد مراد زاده، والمدير العام للشؤون القانونية والاتفاقيات في وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية يار محمد رمضان.
وبين ممثلو أفغانستان وإيران وطاجيكستان خلال المباحثات على أن الاتفاقية تجسد التزامًا مشتركا بتعزيز الترابط الإقليمي، وتوسيع التبادل التجاري، ورفع كفاءة الاستفادة من ممرات الترانزيت القائمة، مؤكدين أن الروابط اللغوية والثقافية التي تجمع البلدان الثلاثة تشكل ركيزة إضافية لتعزيز التعاون، إذ تتحدث شعوبها لهجات مختلفة من اللغة الفارسية.
من المنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي
، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، وترسيخ دور أفغانستان كمركز محوري للنقل العابر يربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وفقا لوسائل الإعلام الأفغانية.