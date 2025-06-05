https://sarabic.ae/20250605/إطلاق-أول-قطار-ركاب-بين-إيران-وأفغانستان-1101347062.html
إطلاق أول قطار ركاب بين إيران وأفغانستان
إطلاق أول قطار ركاب بين إيران وأفغانستان
سبوتنيك عربي
يبدأ قطار ركاب أول رحلاته في التاريخ من مدينة خواف شمال شرقي إيران إلى مدينة هراة غربي أفغانستان. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T12:47+0000
2025-06-05T12:47+0000
2025-06-05T13:14+0000
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وتبدأ حركة هذا القطار من خواف إلى هراة بعد 10 أيام، حسبما أفادت محطة إذاعية أفغانية نقلاً عن المتحدث باسم محافظ مقاطعة هراة، محمد يوسف سعيدي.كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن إنشاء خطوط سكك حديدية للركاب تربطها مع أفغانستان.يذكر أن بناء خط السكك الحديدية من إيران إلى أفغانستان بدأ في عام 2007، وهو يربط المقاطعة الأفغانية بإيران. ويبلغ طول الخط 225 كيلومترًا، منها 147 كيلومترًا على الأراضي الأفغانية، وقد تم بناء الخط في البداية لنقل البضائع بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250225/روسيا-تمول-مشروعا-حيويا-لربط-إيران-بالعالم-عبر-ممر-النقل-الدولي-الشمال-الجنوب-1098167576.html
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العالم, إيران, أفغنستان, نقل
العالم, إيران, أفغنستان, نقل
إطلاق أول قطار ركاب بين إيران وأفغانستان
12:47 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 13:14 GMT 05.06.2025)
يبدأ قطار ركاب أول رحلاته في التاريخ من مدينة خواف شمال شرقي إيران إلى مدينة هراة غربي أفغانستان.
وتبدأ حركة هذا القطار من خواف إلى هراة بعد 10 أيام، حسبما أفادت محطة إذاعية أفغانية نقلاً عن المتحدث باسم محافظ مقاطعة هراة، محمد يوسف سعيدي.
وأوضحت: "إطلاق القطار هو خطوة مهمة على طريق تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين أفغانستان وإيران".
كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن إنشاء خطوط سكك حديدية للركاب تربطها مع أفغانستان.
وقال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، علي زاكيري: "تم وضع خطط لتنظيم خدمة نقل الركاب عبر السكك الحديدية بين مشهد وهراة. ونتوقع أن يتم إطلاق أول قطار ركاب على هذا الخط خلال الأسبوعين المقبلين".
يذكر أن بناء خط السكك الحديدية من إيران إلى أفغانستان بدأ في عام 2007، وهو يربط المقاطعة الأفغانية بإيران. ويبلغ طول الخط 225 كيلومترًا، منها 147 كيلومترًا على الأراضي الأفغانية، وقد تم بناء الخط في البداية لنقل البضائع بين البلدين.