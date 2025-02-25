روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"

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البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مرايا العلوم
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
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من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
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ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"
روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستخصص قرضاً خارجياً لبناء خط سكة حديد "رشت-أستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "الشمال... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T15:01+0000
2025-02-25T15:01+0000
إيران
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وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران: "نتوقع أن تبدأ عملية البناء في القريب العاجل، وسيتم تخصيص قرض تصدير روسي لهذا الغرض، ويعتبر مقطع "راشت-أستارا" ذا أهمية خاصة كونه يوفر إمكانية الإطلاق الكامل لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهدف الرئيسي من مشروع إنشاء ممر النقل الدولي الشمال-الجنوب في عام 2025 هو استرداد أو نقل ملكية الأراضي لبناء قسم من السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا في محافظة جيلان شمال غرب إيران.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.
https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
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إيران, روسيا, العالم, اقتصاد
إيران, روسيا, العالم, اقتصاد

روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"

15:01 GMT 25.02.2025
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستخصص قرضاً خارجياً لبناء خط سكة حديد "رشت-أستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".
وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران: "نتوقع أن تبدأ عملية البناء في القريب العاجل، وسيتم تخصيص قرض تصدير روسي لهذا الغرض، ويعتبر مقطع "راشت-أستارا" ذا أهمية خاصة كونه يوفر إمكانية الإطلاق الكامل لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وأضاف أن الجانب الإيراني يقوم باتخاذ الخطوات التحضيرية اللازمة للبدء ببناء هذا الخط الحديدي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
12:49 GMT
وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهدف الرئيسي من مشروع إنشاء ممر النقل الدولي الشمال-الجنوب في عام 2025 هو استرداد أو نقل ملكية الأراضي لبناء قسم من السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا في محافظة جيلان شمال غرب إيران.

ويُعد خط سكة حديد "رشت - آستارا" جزءًا من المسار الغربي لممر النقل الدولي "الشمال - الجنوب"، ويمتد من سان بطرسبورغ في روسيا إلى ميناء مومباي في الهند.

المسار الغربي لممر النقل الدولي شمال - جنوب - سبوتنيك عربي
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المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال - جنوب"
مشاهدة
27 يونيو 2023, 14:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.
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