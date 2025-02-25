https://sarabic.ae/20250225/روسيا-تمول-مشروعا-حيويا-لربط-إيران-بالعالم-عبر-ممر-النقل-الدولي-الشمال-الجنوب-1098167576.html
روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"
روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستخصص قرضاً خارجياً لبناء خط سكة حديد "رشت-أستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "الشمال... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T15:01+0000
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وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران: "نتوقع أن تبدأ عملية البناء في القريب العاجل، وسيتم تخصيص قرض تصدير روسي لهذا الغرض، ويعتبر مقطع "راشت-أستارا" ذا أهمية خاصة كونه يوفر إمكانية الإطلاق الكامل لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهدف الرئيسي من مشروع إنشاء ممر النقل الدولي الشمال-الجنوب في عام 2025 هو استرداد أو نقل ملكية الأراضي لبناء قسم من السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا في محافظة جيلان شمال غرب إيران.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.
https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
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إيران, روسيا, العالم, اقتصاد
إيران, روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا تمول مشروعا حيويا لربط إيران بالعالم عبر ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستخصص قرضاً خارجياً لبناء خط سكة حديد "رشت-أستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".
وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران: "نتوقع أن تبدأ عملية البناء في القريب العاجل، وسيتم تخصيص قرض تصدير روسي لهذا الغرض، ويعتبر مقطع "راشت-أستارا" ذا أهمية خاصة كونه يوفر إمكانية الإطلاق الكامل لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
وأضاف أن الجانب الإيراني يقوم باتخاذ الخطوات التحضيرية اللازمة للبدء ببناء هذا الخط الحديدي.
وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهدف الرئيسي من مشروع إنشاء ممر النقل الدولي الشمال-الجنوب في عام 2025 هو استرداد أو نقل ملكية الأراضي لبناء قسم من السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا في محافظة جيلان شمال غرب إيران.
ويُعد خط سكة حديد "رشت - آستارا" جزءًا من المسار الغربي لممر النقل الدولي "الشمال - الجنوب"، ويمتد من سان بطرسبورغ في روسيا إلى ميناء مومباي في الهند.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران
، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.