https://sarabic.ae/20260716/قطر-تعلق-على-تقارير-إسرائيلية-أفادت-باعتزامها-المشاركة-بعمل-عسكري-ضد-إيران-1115254707.html

قطر تعلق على تقارير إسرائيلية أفادت باعتزامها المشاركة بعمل عسكري ضد إيران

قطر تعلق على تقارير إسرائيلية أفادت باعتزامها المشاركة بعمل عسكري ضد إيران

سبوتنيك عربي

نفى مكتب الإعلام الدولي القطري، اليوم الخميس، صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت موافقة الدوحة على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدا... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T17:44+0000

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وأوضح المكتب، في بيان، أن هذه المزاعم يروج لها أفراد يسعون إلى جرّ قطر إلى الصراع، وتقويض دورها في جهود الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى، مشددا على أن المسؤولين القطريين أكدوا مراراً منذ بداية الأزمة أن الدوحة لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار. وأكد البيان أن قطر لن تسمح لمثل هذه الادعاءات بالتأثير على جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع، وستواصل، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، العمل للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يراعي شواغل جميع الأطراف المعنية.وأدانت قطر بشدة، اليوم الخميس، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وخرقًا فاضحا لقواعد القانون الدولي".وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة، ومواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مجددة تضامن الدوحة الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

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