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"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: كل من يدعم العدوان الأمريكي هدف مشروع لقوات بلادنا
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: كل من يدعم العدوان الأمريكي هدف مشروع لقوات بلادنا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن "مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية)، اليوم الأربعاء، قوله إن "كل من يدعم العدوان... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المقر تأكيده أن "أي جهة تدعم عدوان الجيش الأمريكي على سيادة إيران الإسلامية ووحدة أراضيها ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت اليوم الأربعاء، الهجمات الأمريكية التي استهدفت عددًا من مراكز الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران، معتبرة أنها تمثل عدوانًا عسكريًا وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب.وحمّل البيان، الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"العواقب الوخيمة" الناجمة عن تصعيد التوتر، مؤكدًا أن "واشنطن تتحمل تبعات انتهاك التزاماتها".عراقجي: لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات مستمرةمدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الناتو
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: كل من يدعم العدوان الأمريكي هدف مشروع لقوات بلادنا
08:40 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 08:44 GMT 08.07.2026)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن "مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية)، اليوم الأربعاء، قوله إن "كل من يدعم العدوان الأمريكي على إيران، هو هدف مشروع للقوات المسلحة الإيرانية".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المقر تأكيده أن "أي جهة تدعم عدوان الجيش الأمريكي على سيادة إيران الإسلامية ووحدة أراضيها ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أفادت فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت اليوم الأربعاء، الهجمات الأمريكية التي استهدفت عددًا من مراكز الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران، معتبرة أنها تمثل عدوانًا عسكريًا وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الهجمات الأمريكية تمثل خرقًا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، التي تنص على وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، إلى جانب انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "أفرغ بنودًا أساسية من مذكرة التفاهم من مضمونها".
وحمّل البيان، الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"العواقب الوخيمة" الناجمة عن تصعيد التوتر، مؤكدًا أن "واشنطن تتحمل تبعات انتهاك التزاماتها".