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"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: كل من يدعم العدوان الأمريكي هدف مشروع لقوات بلادنا

"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: كل من يدعم العدوان الأمريكي هدف مشروع لقوات بلادنا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن "مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية)، اليوم الأربعاء، قوله إن "كل من يدعم العدوان... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المقر تأكيده أن "أي جهة تدعم عدوان الجيش الأمريكي على سيادة إيران الإسلامية ووحدة أراضيها ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت اليوم الأربعاء، الهجمات الأمريكية التي استهدفت عددًا من مراكز الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران، معتبرة أنها تمثل عدوانًا عسكريًا وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب.وحمّل البيان، الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"العواقب الوخيمة" الناجمة عن تصعيد التوتر، مؤكدًا أن "واشنطن تتحمل تبعات انتهاك التزاماتها".عراقجي: لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات مستمرةمدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف

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