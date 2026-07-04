https://sarabic.ae/20260704/مدفيديف-الشريط-الأمني-الجديد-في-أوكرانيا-سيمتد-عبر-مقاطعات-سومي-ودنيبروبيتروفسك-وخاركوف-1114947491.html

مدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف

مدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر أراضي مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف، مؤكدًا... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T15:37+0000

2026-07-04T15:37+0000

2026-07-04T15:37+0000

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وقال مدفيديف، في منشور على منصة "ماكس"، إن "الشريط الأمني الجديد، الذي تحدث عنه رئيس الدولة أمس، سيمتد عبر أراضي مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف"، مضيفا أن "السيطرة على كونستانتينوفكا تمثل نجاحاً واضحاً لمقاتلينا، ومرحلة مهمة في التحرير النهائي لدونباس وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات الروسية حررت كونستانتينوفكا بالكامل، ووصف بوتين هذا الانتصار بأنه مفتاح تحرير كامل جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرًا إلى أنه يفتح الطريق نحو سلافيانسك وكراماتورسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-وتحيد-أكثر-من-1300-جندي-أوكراني--الدفاع-الروسية-1114946062.html

https://sarabic.ae/20260703/بوتين-تحرير-133-بلدة-وأكثر-من-3-آلاف-كيلومتر-مربع-منذ-بداية-العام-1114931729.html

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