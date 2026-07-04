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مدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف
مدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر أراضي مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف، مؤكدًا... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T15:37+0000
2026-07-04T15:37+0000
روسيا
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وقال مدفيديف، في منشور على منصة "ماكس"، إن "الشريط الأمني الجديد، الذي تحدث عنه رئيس الدولة أمس، سيمتد عبر أراضي مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف"، مضيفا أن "السيطرة على كونستانتينوفكا تمثل نجاحاً واضحاً لمقاتلينا، ومرحلة مهمة في التحرير النهائي لدونباس وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات الروسية حررت كونستانتينوفكا بالكامل، ووصف بوتين هذا الانتصار بأنه مفتاح تحرير كامل جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرًا إلى أنه يفتح الطريق نحو سلافيانسك وكراماتورسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-وتحيد-أكثر-من-1300-جندي-أوكراني--الدفاع-الروسية-1114946062.html
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روسيا, العالم, خاركوف, موسكو, الجيش الروسي
روسيا, العالم, خاركوف, موسكو, الجيش الروسي

مدفيديف: الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف

15:37 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن الشريط الأمني الجديد في أوكرانيا سيمتد عبر أراضي مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف، مؤكدًا أن السيطرة على كونستانتينوفكا نجاح واضح للقوات المسلحة الروسية.
وقال مدفيديف، في منشور على منصة "ماكس"، إن "الشريط الأمني الجديد، الذي تحدث عنه رئيس الدولة أمس، سيمتد عبر أراضي مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف"، مضيفا أن "السيطرة على كونستانتينوفكا تمثل نجاحاً واضحاً لمقاتلينا، ومرحلة مهمة في التحرير النهائي لدونباس وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

ووجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي رسالة إلى نظام كييف وداعميه، قائلًا: "أيها الكاذبون الأوغاد، الغارقون في قيء نفاقكم، لا تنخدعوا!. فالحقيقة ستشق طريقها في النهاية، الخسارة تُقدَّم على أنها مكسب، والتراجع يُقدَّم على أنه نمو، والهزيمة تُقدَّم على أنها انتصار"، مشيرًا إلى أن هذه هي الأساليب الدعائية التي يعتمدها نظام كييف.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف وتحيد أكثر من 1300 جندي أوكراني - الدفاع الروسية
14:09 GMT
وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات الروسية حررت كونستانتينوفكا بالكامل، ووصف بوتين هذا الانتصار بأنه مفتاح تحرير كامل جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرًا إلى أنه يفتح الطريق نحو سلافيانسك وكراماتورسك.

وتشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة تقدماً كبيرًا للقوات الروسية على جميع محاور القتال وانهيارًا متزايدًا في دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
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أمس, 21:45 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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