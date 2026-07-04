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القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف وتحيد أكثر من 1300 جندي أوكراني - الدفاع الروسية
القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف وتحيد أكثر من 1300 جندي أوكراني - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، والقضاء على نحو 1350 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T14:09+0000
2026-07-04T14:54+0000
روسيا
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وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية حول نتائج العمليات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فإن "وحدات من تجمع قوات "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".وأوضحت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "الغرب"، تقدم إلى مواقع وخطوط أكثر تحصيناً. ونتيجةً للعمليات الحاسمة تمكن من تحرير بلدات شيكوفكا، نوفي مير، تشيرنيشينا، ودروجيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو 230 عسكريا، فيما تمكن تجمع قوات "الجنوب" نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 170 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.وأشار التقرير إلى أن وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية، عززت مواقعها وحررت بلدة فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 310 عسكريين".وأوضح التقرير أن تجمع قوات "الشرق" واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا.وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان، 16 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و 9 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة لتدمير 893 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأضاف رودسكوي: بعد ذلك واصلت قواتنا هجومها داخل حدود المدينة وسيطرت سيطرة كاملة على كونستانتينوفكا.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
https://sarabic.ae/20260704/الدفاعات-الروسية-أحبطت-هجوم-زيلينسكي-الذي-حاول-فيه-صرف-الانتباه-عن-فشل-قواته-في-كونستانتينوفكا-1114944794.html
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القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف وتحيد أكثر من 1300 جندي أوكراني - الدفاع الروسية

14:09 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 14:54 GMT 04.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، والقضاء على نحو 1350 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية حول نتائج العمليات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فإن "وحدات من تجمع قوات "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".
وأوضحت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "الغرب"، تقدم إلى مواقع وخطوط أكثر تحصيناً. ونتيجةً للعمليات الحاسمة تمكن من تحرير بلدات شيكوفكا، نوفي مير، تشيرنيشينا، ودروجيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو 230 عسكريا، فيما تمكن تجمع قوات "الجنوب" نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 170 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.
منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
13:10 GMT
وأشار التقرير إلى أن وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية، عززت مواقعها وحررت بلدة فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 310 عسكريين".
وأوضح التقرير أن تجمع قوات "الشرق" واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا.
وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان، 16 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و 9 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة لتدمير 893 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.

وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجناحين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".

وأضاف رودسكوي: بعد ذلك واصلت قواتنا هجومها داخل حدود المدينة وسيطرت سيطرة كاملة على كونستانتينوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
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