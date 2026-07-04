https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-وتحيد-أكثر-من-1300-جندي-أوكراني--الدفاع-الروسية-1114946062.html

القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف وتحيد أكثر من 1300 جندي أوكراني - الدفاع الروسية

القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف وتحيد أكثر من 1300 جندي أوكراني - الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، والقضاء على نحو 1350 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T14:09+0000

2026-07-04T14:09+0000

2026-07-04T14:54+0000

روسيا

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وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية حول نتائج العمليات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فإن "وحدات من تجمع قوات "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".وأوضحت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "الغرب"، تقدم إلى مواقع وخطوط أكثر تحصيناً. ونتيجةً للعمليات الحاسمة تمكن من تحرير بلدات شيكوفكا، نوفي مير، تشيرنيشينا، ودروجيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو 230 عسكريا، فيما تمكن تجمع قوات "الجنوب" نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 170 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.وأشار التقرير إلى أن وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية، عززت مواقعها وحررت بلدة فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 310 عسكريين".وأوضح التقرير أن تجمع قوات "الشرق" واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا.وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان، 16 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و 9 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة لتدمير 893 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأضاف رودسكوي: بعد ذلك واصلت قواتنا هجومها داخل حدود المدينة وسيطرت سيطرة كاملة على كونستانتينوفكا.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

https://sarabic.ae/20260704/الدفاعات-الروسية-أحبطت-هجوم-زيلينسكي-الذي-حاول-فيه-صرف-الانتباه-عن-فشل-قواته-في-كونستانتينوفكا-1114944794.html

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