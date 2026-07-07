https://sarabic.ae/20260707/عراقجي-لا-مفاوضات-بشأن-الاتفاق-النهائي-ما-دامت-التهديدات-مستمرة-1115003717.html

عراقجي: لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات مستمرة

عراقجي: لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات مستمرة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية "لا يخشون أي تهديد"، مشددًا أن "ملايين الإيرانيين تجمعوا في مشهد يعكس... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T05:33+0000

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وأكد عراقجي، عبر منصة "إكس"، أن "الفقرة الثالثة عشرة من مذكرة التفاهم واضحة وصريحة"، موضحًا أنه "ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة، فلن تبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي"، داعيًا الأطراف المعنية إلى الالتزام بما وقّعت عليه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن إيران تسعى بقوة إلى التوصل لتسوية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن قررت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع، لإتاحة إقامة جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، التي انطلقت رسميا في إيران.وفي سياق حديثه، أشاد ترامب بالقدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش وأكثره نفوذًا في العالم"، واعتبر أن بلاده حققت انتصارات كبرى عبر تاريخها، بما في ذلك الحربان العالميتان، كما زعم أن الولايات المتحدة "هزمت فنزويلا في يوم واحد" و"ألحقت هزيمة نكراء بإيران"، معتبرًا أن هذه التطورات دفعت طهران إلى السعي لإبرام تسوية مع واشنطن، على حد قوله.وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، ستُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو الجاري، قبل انتقالها إلى مدينة قم في الـ7 من الشهر ذاته.كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو الجاري، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 من الشهر ذاته.وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

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