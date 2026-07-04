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إيران تحذر ستارمر وماكرون: أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية وليس ساحة للاستعراض العسكري
إيران تحذر ستارمر وماكرون: أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية وليس ساحة للاستعراض العسكري
سبوتنيك عربي
حذرت إيران، اليوم السبت، من أي تحركات عسكرية لقوى خارجية في مضيق هرمز، مؤكدة أن أمن الممر المائي الاستراتيجي يقع على عاتق الدول الساحلية، وذلك ردا على إعلان... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T11:01+0000
2026-07-04T11:01+0000
إيران
بريطانيا
أخبار فرنسا
العالم
مضيق هرمز
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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عبر منصة "إكس"، إن مضيق هرمز "ليس ساحة للاستعراضات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة".وشدد على أن طهران، بوصفها "ضامنة لأمن المضيق"، تحذر من أي تحرك عسكري فيه، وأن من وصفهم بـ"صناع الأزمات" سيتحملون عواقب أي مغامرات، معتبرا ذلك "تحذيرا جادا".وجاء الموقف الإيراني عقب بيان مشترك لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكدا فيه استعداد بلديهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، واصفين المضيق بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي، ومشددين على أهمية ضمان العبور الآمن للسفن.كما أعلنا اتفاق سلطنة عُمان مع لندن وباريس على التعاون لضمان أمن الملاحة في مياهها الإقليمية، في ظل التوترات التي شهدها المضيق خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية.
https://sarabic.ae/20260702/إيران-تحذر-واشنطن-استمرار-تحليق-الطائرات-الأمريكية-فوق-مضيق-هرمز-يهدد-أمن-المنطقة-1114890399.html
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إيران, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, مضيق هرمز
إيران, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, مضيق هرمز

إيران تحذر ستارمر وماكرون: أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية وليس ساحة للاستعراض العسكري

11:01 GMT 04.07.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© REUTERS Stringer
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حذرت إيران، اليوم السبت، من أي تحركات عسكرية لقوى خارجية في مضيق هرمز، مؤكدة أن أمن الممر المائي الاستراتيجي يقع على عاتق الدول الساحلية، وذلك ردا على إعلان بريطاني فرنسي بشأن الاستعداد لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في المضيق.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عبر منصة "إكس"، إن مضيق هرمز "ليس ساحة للاستعراضات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة".
وشدد على أن طهران، بوصفها "ضامنة لأمن المضيق"، تحذر من أي تحرك عسكري فيه، وأن من وصفهم بـ"صناع الأزمات" سيتحملون عواقب أي مغامرات، معتبرا ذلك "تحذيرا جادا".
وجاء الموقف الإيراني عقب بيان مشترك لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكدا فيه استعداد بلديهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، واصفين المضيق بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي، ومشددين على أهمية ضمان العبور الآمن للسفن.
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
إيران تحذر واشنطن: استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة
2 يوليو, 12:20 GMT
كما أعلنا اتفاق سلطنة عُمان مع لندن وباريس على التعاون لضمان أمن الملاحة في مياهها الإقليمية، في ظل التوترات التي شهدها المضيق خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية.
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