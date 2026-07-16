https://sarabic.ae/20260716/سنتكوم-بدء-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115256500.html
"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، في إطار العمليات العسكرية المستمرة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:55+0000
2026-07-16T18:55+0000
2026-07-16T18:55+0000
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وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات انطلقت في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مؤكدة أن الهدف منها هو "زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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مضيق هرمز, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، في إطار العمليات العسكرية المستمرة لليلة الخامسة على التوالي.
وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات انطلقت في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
، مؤكدة أن الهدف منها هو "زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران
.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.