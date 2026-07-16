"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/سنتكوم-بدء-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115256500.html
"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، في إطار العمليات العسكرية المستمرة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:55+0000
2026-07-16T18:55+0000
مضيق هرمز
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115142096_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_59c8ecf56d05de78b26fc185b8f58cfb.jpg
وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات انطلقت في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مؤكدة أن الهدف منها هو "زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/البيت-الأبيض-إيران-تواصل-المحادثات-مع-واشنطن-وتسعى-للتوصل-إلى-اتفاق---1115255978.html
https://sarabic.ae/20260716/طهران-تتهم-واشنطن-بإشعال-المنطقة-وتطالب-دول-الخليج-بمنع-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-1115254508.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115142096_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e671222e03080d0d4bb8ad5acecdd49d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مضيق هرمز, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

"سنتكوم": بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران

18:55 GMT 16.07.2026
© REUTERS U.S. Central Commandقذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026
قذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، في إطار العمليات العسكرية المستمرة لليلة الخامسة على التوالي.
وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات انطلقت في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مؤكدة أن الهدف منها هو "زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع واشنطن وتسعى للتوصل إلى اتفاق
18:22 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
طهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران
17:29 GMT
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала