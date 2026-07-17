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إعلام: سبعة قتلى في هجمات أمريكية على بندر خمير جنوبي إيران
إعلام: سبعة قتلى في هجمات أمريكية على بندر خمير جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين في الضربات الأمريكية على مدينة بندر خُمير، جنوب إيران. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T03:09+0000
2026-07-17T03:10+0000
إيران
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وقال التلفزيون: "ارتفع عدد القتلى جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت الطرق والجسور في منطقة بندر خُمير إلى سبعة أشخاص، فيما أصيب تسعة آخرون".وكانت وكالة مهر الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون جراء هجوم أمريكي استهدف جسرين في بندر خُمير.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أمس الخميس، بدء سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران.من جانبها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".وفي ليلة 18 يونيو/حزيران، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير/شباط. إلا أن القوات الأمريكية نفذت، منذ 8 يوليو/تموز، عدة موجات من الهجمات على إيران.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات جاءت، بحسب قولها، ردًا على إجراءات إيرانية ضد سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.وردت القوات الإيرانية باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال القتالية. وفي 9 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا.
https://sarabic.ae/20260716/إعلام-انفجارات-في-جنوب-إيران-بعد-ضربات-أمريكية-1115259195.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: سبعة قتلى في هجمات أمريكية على بندر خمير جنوبي إيران

03:09 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 03:10 GMT 17.07.2026)
© Sputnikانفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين في الضربات الأمريكية على مدينة بندر خُمير، جنوب إيران.
وقال التلفزيون: "ارتفع عدد القتلى جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت الطرق والجسور في منطقة بندر خُمير إلى سبعة أشخاص، فيما أصيب تسعة آخرون".
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية
أمس, 21:50 GMT
وكانت وكالة مهر الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون جراء هجوم أمريكي استهدف جسرين في بندر خُمير.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أمس الخميس، بدء سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".
وفي ليلة 18 يونيو/حزيران، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير/شباط. إلا أن القوات الأمريكية نفذت، منذ 8 يوليو/تموز، عدة موجات من الهجمات على إيران.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات جاءت، بحسب قولها، ردًا على إجراءات إيرانية ضد سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
وردت القوات الإيرانية باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال القتالية. وفي 9 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا.
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