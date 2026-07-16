https://sarabic.ae/20260716/إعلام-انفجارات-في-جنوب-إيران-بعد-ضربات-أمريكية-1115259195.html

إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية

إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T21:50+0000

2026-07-16T21:50+0000

2026-07-16T21:50+0000

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ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".وأشار التلفزيون أيضاً إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بوقوع "هجمات للعدو الأمريكي على مناطق حول الأهواز"، حيث قال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا ضربات عنيفة لليلة الثانية على التوالي.كما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص جراء استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير، وإصابة شخصين في هجوم أمريكي استهدف محطة تشعب السكك الحديدية في بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة"، مضيفاً أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى بيانات "مارين ترافيك".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-واشنطن-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيجعل-منشآت-المنطقة-بأكملها-أهدافا-مشروعة-1115257020.html

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