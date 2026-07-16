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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
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59 د
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سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
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صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
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https://sarabic.ae/20260716/إعلام-انفجارات-في-جنوب-إيران-بعد-ضربات-أمريكية-1115259195.html
إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية
إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T21:50+0000
2026-07-16T21:50+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".وأشار التلفزيون أيضاً إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بوقوع "هجمات للعدو الأمريكي على مناطق حول الأهواز"، حيث قال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا ضربات عنيفة لليلة الثانية على التوالي.كما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص جراء استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير، وإصابة شخصين في هجوم أمريكي استهدف محطة تشعب السكك الحديدية في بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة"، مضيفاً أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى بيانات "مارين ترافيك".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-واشنطن-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيجعل-منشآت-المنطقة-بأكملها-أهدافا-مشروعة-1115257020.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: انفجارات في جنوب إيران بعد ضربات أمريكية

21:50 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
إيران تحذر واشنطن: استهداف بنيتنا التحتية سيجعل منشآت المنطقة بأكملها أهدافا مشروعة
19:25 GMT
وأشار التلفزيون أيضاً إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.
كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بوقوع "هجمات للعدو الأمريكي على مناطق حول الأهواز"، حيث قال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا ضربات عنيفة لليلة الثانية على التوالي.
كما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل شخص جراء استهداف أمريكي لجسرين في مدينة بندر خمير، وإصابة شخصين في هجوم أمريكي استهدف محطة تشعب السكك الحديدية في بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن "هجوماً أمريكياً استهدف محطة تشعب السكك الحديدية في بندر عباس، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".
وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة"، مضيفاً أن "تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى بيانات "مارين ترافيك".
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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